Sindicaliștii de la Sanitas ies din nou în stradă! Cer retragerea proiectului noii legi a salarizării.

Peste 15.000 de angajați din sănătate și asistență socială sunt așteptați la protest.

Federația Sanitas reia miercuri protestele împotriva proiectului noii legi a salarizării, sindicaliștii susținând că documentul afectează veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială.

Federația Sanitas reia miercuri protestele împotriva proiectului noii legi a salarizării, sindicaliștii susținând că documentul afectează veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Protestul va începe în fața Guvernului, după care participanții vor merge în marș către Piața Constituției.

Potrivit președintelui Sanitas, Leonard Bărăscu, la manifestație sunt așteptate peste 15.000 de persoane. Acțiunea vine după ce, săptămâna trecută, sindicaliștii au pichetat sediul Ministerului Muncii, conform Agerpres.ro.

Sindicaliștii reclamă scăderi salariale

Reprezentanții Sanitas solicită respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și reluarea unui dialog social real cu autoritățile.

Consiliul Național al Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră „inechitabil, incomplet și profund defavorabil” pentru angajații din sănătate și asistență socială. Sindicaliștii susțin că, în loc să aducă majorări de venituri, proiectul ar putea duce la plafonarea sau chiar diminuarea salariilor pentru mai mult de jumătate dintre angajați.

Potrivit acestora, reducerea sporurilor ar afecta direct veniturile celor care lucrează în condiții dificile, în ture sau în regim de permanență, iar compensațiile propuse nu ar acoperi pierderile financiare rezultate.

Cer retragerea proiectului și reluarea negocierilor

Sanitas susține că există diferențe majore între forma legii negociată anterior cu Ministerul Sănătății și proiectul prezentat în prezent de autorități. Federația solicită retragerea documentului și reluarea negocierilor cu organizațiile sindicale.

La protestul de miercuri și-au anunțat participarea și reprezentanți ai altor categorii profesionale din sistemul sanitar. Sindicatul PROMEDICA FARMACIȘTI a transmis că se alătură manifestației și cere corectarea coeficienților de salarizare pentru farmaciști în noul proiect legislativ.

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