CTP Cluj-Napoca - Informare privind închidere temporară de circulație pe Splaiul Independenței și Bulevardul 21 Decembrie 1918

Ca urmare a restricțiilor de circulație instituite pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918, în vederea efectuării lucrărilor de lansare peste râul Someșul Mic a podului provizoriu care va asigura circulația autovehiculelor între B-dul 1 Decembrie 1918 si Spl. Independenței, pe durata de execuție a lucrărilor de modernizare la Podul Garibaldi, în perioada 17 iulie (începând cu ora 11:00) – 18 iulie (până la ora 23:00) traseele liniilor 26, 26L, 27, 28/28B, 41 și 44 vor fi deviate, după cum urmează:

TUR: din str. Giuseppe Garibaldi pe str. Uzinei Electrice – Aleea Stadionului – str. George Coșbuc – str. Cardinal Iuliu Hossu – str. George Barițiu.

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central, Dragalina Sud și se alocă suplimentar stațiile Aleea Stadionului și Emil Isac

RETUR: traseu neschimbat.

Circulația tramvaielor pe liniile 101 si 102 se suspendă. Pe linia 101A vor circula autobuze care vor circula pe traseu deviat în ambele sensuri, astfel:

TUR: str. Primăverii – str. Plopilor – Splaiul Independenței – str. Uzinei Electrice – Aleea Stadionului – str. George Coșbuc – str. Cardinal Iuliu Hossu – str. George Barițiu – str. Horea – Piața Gării;

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central și se alocă suplimentar stațiile Aleea Stadionului și Emil Isac

RETUR – Piața Gării – str. Horea – str. George Barițiu – Splaiul Independenței – Pod Napoca – str. Octavian Goga – Piața 14 Iulie – str. Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței – str. Plopilor – str. Primăverii.

Se suspendă stația Splaiul Independenței și se alocă suplimentar stațiile Octavian Goga și Giuseppe Garibaldi.

Pe traseul P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie pe linia 100.

Ne cerem scuze pentru inconveniențe și vă mulțumim pentru înțelegere.