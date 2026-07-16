Primii festivalieri au intrat în Electric Castle 2026. „We are so back”, mesajul care i-a întâmpinat la Bonțida

Astăzi, 16 iulie, s-a dat startul uneia dintre cele mai așteptate ediții Electric Castle.

Primele minute după deschiderea porților Electric Castle 2026 au adus mii de festivalieri pe aleile Castelului Bánffy. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

S-a dat startul uneia dintre cele mai așteptate ediții Electric Castle.

Tinerii au intrat pe porțile Castelului Bánffy plini de zâmbete și gata de 5 zile de distracție la Electric Castle.

Aleile domeniului Castelului Bánffy s-au umplut rapid de participanți veniți din toate colțurile țării. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

La câteva minute după deschiderea porților, aleile din jurul Castelului Bánffy s-au umplut de festivalieri.

„We are so back”. Cu acest mesaj afișat pe un panou uriaș, organizatorii i-au întâmpinat joi, la prânz, pe primii participanți care au trecut de porțile Electric Castle. În câteva minute, literele au devenit decor pentru sute de fotografii, iar imaginile au început să apară pe rețelele sociale chiar înainte ca primele concerte ale zilei să înceapă.

Încă înainte de ora 12.00, în fața intrărilor se adunaseră sute de oameni. Unii veneau direct din Cluj-Napoca, alții din Electric Village, unde și-au instalat corturile încă de miercuri. Cu brățările deja puse la mână, ținute demne de catwalk și telefoanele pregătite pentru primele cadre din festival, au mai avut de așteptat doar deschiderea porților.

La ora prânzului, odată cu deschiderea accesului, emoția s-a simțit imediat. Grupuri de prieteni s-au îmbrățișat la intrare, alții și-au făcut ultimele poze înainte de a intra, iar zâmbetele și entuziasmul au fost la tot pasul. Pentru mulți dintre participanți, prima zi de Electric Castle este deja o tradiție, iar revederea cu Bonțida e începutul unei vacanțe pe care o așteaptă tot anul.

Grupuri de prieteni au marcat începutul Electric Castle 2026 cu fotografii și clipuri realizate imediat după intrarea în festival. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Soarele le-a zâmbit festivalierilor încă de la începutul ediției.

Dacă în alți ani primele fotografii de la Electric Castle erau cu cizme de cauciuc, pelerine de ploaie și noroi până la glezne, ediția din 2026 a început cu soare puternic și temperaturi de vară.

Vremea bună i-a făcut pe mulți să se oprească pe peluzele din jurul castelului încă din prima parte a zilei. Unii au preferat să se relaxeze pe iarbă, alții au preferat să ia la pas domeniul și să descopere noutățile pregătite pentru această ediție. Atmosfera era una relaxată, iar muzica care a început să se audă din zona scenelor a umplut de culoare imaginea unui început de festival fără grabă, dar totuși efervescent.

Participanții au intrat în festival cu zâmbetul pe buze, pregătiți pentru cinci zile de muzică și distracție la Bonțida. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Primul drum? La panoul „We are so back”

Nu spre scenă s-au grăbit cei mai mulți imediat după intrare, ci spre instalația cu mesajul „We are so back”. În câteva minute, locul s-a transformat într-un adevărat punct de întâlnire. Grupuri de prieteni și-au făcut fotografii, au filmat clipuri pentru Instagram și TikTok și au dat, simbolic, startul ediției din acest an.

Este deja cunoscut că panoul a devenit rapid unul dintre cele mai populare locuri din festival acum mulți ani. Aproape fiecare grup s-a oprit și anul acesta, pentru câteva minute, încercând să surprindă fotografia perfectă. Pentru unii a fost prima postare de la Electric Castle 2026, pentru alții doar începutul unui album de amintiri care se va completa în următoarele cinci zile.

De acolo, fiecare și-a văzut de traseu. Unii au pornit hai-hui „în recunoaștere”, alții au vrut să vadă cum arată celelalte scene, iar mulți au făcut primul popas la food court sau în zonele de relaxare.

Electric Village, deschis încă de miercuri, a contribuit la aglomerația din prima parte a zilei. Mii de oameni au ales să vină cu o zi înainte, astfel încât joi dimineață au avut de făcut doar câteva minute până la intrarea în festival.

Cu fiecare tren sosit din Cluj-Napoca și cu fiecare autobuz care oprește în apropierea domeniului, noi grupuri de participanți vor ajunge la porțile Electric Castle.

Panoul „We are so back” a devenit, încă din primele minute, unul dintre cele mai fotografiate locuri din festival. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Urmează cinci zile de concerte

În următoarele zile, la Bonțida sunt așteptați zeci de mii de participanți. Festivalul aduce pe scene artiști internaționali și români, iar pe lângă concerte, programul include activități interactive, zone de gaming și spații dedicate relaxării.

Pentru moment însă, imaginea începutului de ediție rămâne aceeași: un panou pe care scrie „We are so back”, sute de telefoane ridicate pentru prima fotografie și aleile castelului care, de la un minut la altul, se umplu de oameni veniți să petreacă următoarele cinci zile la Electric Castle.

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