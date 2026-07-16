CFR Cluj n-a plătit datoria de 1,4 milioane de euro și riscă excluderea din cupele europene! Prima reacție a lui Neluțu Varga

CFR Cluj nu și-a plătit toate datoriile către ANAF până pe 15 iulie la ora 23:59, astfel că acum riscă consecințe din partea UEFA.

Neluțu Varga a anunțat că CFR Cluj nu și-a achitat datoriile / Foto: Sportul Clujean

CFR Cluj trebuia să achite până miercuri noapte toate datoriile pentru a nu risca excluderea din cupele europene.

Ardelenii nu au achitat datoriile aferente, însă patronul echipei, Neluțu Varga, a explicat ce soluție a găsit pentru ca CFR Cluj să nu fie sancționată.

„Eu mă grăbesc să ajung în țară, am alte treburi acum. Am vorbit la UEFA despre acest subiect, nu se pune problema, totul este în regulă. S-a discutat, iar acum plata trebuie făcută până marți. Orice altceva este o prostie”, a spus Varga, potrivit GSP.

Ardelenii fuseseră deja amendați de UEFA din cauza datoriilor acumulate în sezonul recent încheiat, fiind nevoiți să achite suma de 200.000 de euro. Pe lângă amendă, au intrat și sub supraveghere, ceea ce înseamnă că în această perioadă trebuiau să achite toate sumele restante. În caz contrar, următoarea sancțiune putea fi excluderea din cupele europene.

„Din cauza unor circumstanțe agravante, și anume recidiva și/sau existența unor datorii restante de peste 90 de zile, următoarele cluburi au primit, de asemenea, o sancțiune de excludere cu suspendare din următoarea competiție UEFA pentru care se vor califica: CFR 1907 Cluj (România) și FC Ballkani (Kosovo).

Excluderea este suspendată pe o perioadă de probă de două sezoane și va fi pusă în aplicare doar dacă cluburile vor avea datorii restante în sezoanele 2026/27 și 2027/28”, se arată într-un comunicat UEFA.

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