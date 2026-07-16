Sport
Situație critică la CFR Cluj! Șefii au vorbit cu Camora: „Ne așteptăm la memorii și despărțiri!”
CFR Cluj se confruntă cu o situație critică din punct de vedere financiar chiar cu puțin timp înaintea debutului noului sezon.CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare înainte de startul noului sezon / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook
CFR Cluj se confruntă cu datorii uriașe înaintea startului noului sezon al Superligii, iar situația a devenit critică.
Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, în Gruia a avut loc o ședință între șefii clubului și Mario Camora, căpitanul echipei, în care a fost prezentată situația reală a echipei.
Conducătorii CFR-ului ar fi transmis că cine nu vrea să rămână la echipă în astfel de condiții, este liber să plece.
„După şedința de azi de la CFR, jucătorilor li s-a transmis că cine vrea să rămână în condițiile cunoscute - rămâne.
Cine nu, "poate pleca". Ăsta e mesajul ajuns în vestiar, după ce şefii l-au chemat pe Camora să-i spună concluzia. Probabil ne aşteptăm la memorii şi la nişte despărțiri în perioada următoare”, a transmis jurnalistul Emanuel Roșu pe pagina personală de Instagram.
În prima etapă a Superligii, CFR Cluj se va deplasa la Galați, pentru meciul cu Oțelul, programat sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30.
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