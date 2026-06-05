Sindicaliștii din Sănătate declanșează greva japoneză: 100.000 de oameni vor participa la această formă de protest. „Legea salarizării duce la scăderea veniturilor pentru peste 60% dintre angajați”.

Sindicaliștii din Sănătate anunță că vor declanșa grevă japoneză. Săptămâna viitoare, 100.000 de medici și asistente vor participa la această formă de protest.

Sindicaliștii din Sănătate declanșează greva japoneză: 100.000 de oameni vor participa la această formă de protest. „Legea salarizării duce la scăderea veniturilor pentru peste 60% dintre angajați”.|Foto: magnific.ro

Grevă în spitale și instituțiile medicale, anunțată pentru săptămâna viitoare de Federația Sanitas din România, în contextul noii legi a salarizării promovate de Ministerul Muncii.

Este vorba de un protest cu banderola pe braț: 100.000 de medici, asistente și angajați din domeniul asistenței sociale vor protesta în acest fel în spitale și în instituțiile medicale din țară, inclusiv la Cluj.

Sindicaliștii din Sănătate declanșează greva japoneză: 100.000 de oameni vor participa la această formă de protest. „Legea salarizării duce la scăderea veniturilor pentru peste 60% dintre angajați”.

100.000 de oameni vor purta banderola, semn al participării la greva japoneză care va începe marți, 9 iunie, în unitățile medicale din țară:

„Începând de marți, 9 iunie 2026, Federația SANITAS din România declanșează GREVĂ JAPONEZĂ în toate unitățile sanitare și de asistență socială în care avem membri.

Colegii noștri vor continua să lucreze. Vor fi alături de pacienți, la patul bolnavilor, în săli de operație, în centrele de asistență socială — exact acolo unde sunt în fiecare zi”, se arată în anunțul făcut vineri de reprezentanții sindicatului din Sănătate.

Cum se va desfășura protestul?

Sindicaliștii din Sănătate spun că activitatea NU va fi întreruptă, însă pe halat, pe uniformă, pe mână pacienții vor putea observa banderola SANITAS, semn al participării la această formă de protest.

„Este semnul că lucruri fundamentale în sistemul de sănătate și de asistență socială nu funcționează”, menționează sursa citată.

Motivele din spatele protestului

Anagajații din Sănătate sunt nemulțumiți de proiectul actualei legi a salarizării, în forma prezentată public, care „contrazice flagrant lunile de negocieri purtate cu Ministerul Sănătății”.

„Diferența dintre ceea ce am negociat și ceea ce ni se propune acum este majoră și inacceptabilă.

Concret, noua lege riscă să ducă la scăderea veniturilor pentru peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială”, spun sindicaliștii.

Revendicările angajaților din Sănătate:

*Majorarea valorii de referință la calculul salariilor la 4.325 lei (salariul minim pe economie, valabil de la 1 iulie 2026);

*Coeficienți de salarizare corecți pentru personalul din sănătate și asistență socială;

*Menținerea sporului de tură la 15%;

*Menținerea sporului pentru activitatea din weekend și zilele de sărbătoare de 100%;

*Reluarea negocierilor reale, nu formale, cu federațiile sindicale reprezentative.

Mesaj pentru autorități: „Răbdarea are limite”

Sindicaliștii din Sănătate transmit autorităților că greva japoneză reprezintă „un semnal”, nu o amenințare și semnalează că dacă solicitările lor vor rămâne fără răspuns, atunci demersurile pentru declanșarea unei greve generale vor continua:

„Greva japoneză este un semnal, nu o amenințare. Dar să nu fie interpretată ca un semn de slăbiciune. Cei 100.000 de membri SANITAS au răbdare — dar răbdarea are limite. Ușa negocierilor rămâne deschisă. Mingea este la Guvern”, mai adaugă sursa citată.

Dragoș Pîslaru: „Aceste discuții ar fi trebuit purtate cu mult timp în urmă”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a semnalat într-un mesaj publicat pe pgaina de Facebook că primele consultări privind noua lege a salarizării unitare au scos la iveală probleme reale în proiectul aflat în dezbatere și a subliniat că toate observațiile primite vor fi analizate și, acolo unde este cazul, vor fi corectate.

În același timp, ministrul a precizat că actualele consultări nu reprezintă negocieri salariale și că rolul legii este de a stabili reguli echitabile și predictibile pentru întregul sistem public.

„Dar nu desfășurăm negocieri salariale. Nu acesta este rolul acestei legi și nu acesta este momentul. Legea salarizării trebuie să stabilească reguli echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public. Ea nu poate rezolva, într-un singur act normativ, toate nemulțumirile acumulate în ultimii ani”, a transmis ministrul Muncii Dragoș Pîslaru.

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