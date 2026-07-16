Politică
Sondaj comandat de PSD: 41% dintre români cred că Grindeanu gestionează mai bine situația politică, în timp ce 58% spun că situația economică s-a înrăutățit, iar bugetul familial abia ajunge pentru strictul necesar
Aproape 60% dintre români spun că situația economică a țării s-a înrăutățit și se descurcă tot mai greu cu bugetul lunar: banii ajung doar pentru strictul necesar. Totodată, potrivit sondajului realizat la comanda PSD, peste 40% susțin că Sorin Grindeanu gestionează mai bine situația politică decât Ilie Bolojan.Sondaj comandat de PSD: 41% dintre români cred că Grindeanu gestionează mai bine situația politică, în timp ce 58% spun că situația economică s-a înrăutățit, iar bugetul familial abia ajunge pentru strictul necesar | Foto: Mălina Norocea / Inquam Photos
Situația politică actuală este apreciată drept „foarte instabilă” de majoritatea românilor (58%), cu impact direct asupra bugetului individual și economiei.
CITEȘTE ȘI:
Ce partide ar ajunge în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri? Peste o treime dintre români spun că „toate partidele” sunt responsabile pentru situația politică dificilă a țării.
Potrivit sondajului IRES, realizat la comanda PSD, societatea reflectă o polarizare susținută: 75% dintre respondenți cred că economia țării s-a înrăutățit în ultimele 12 luni, în timp ce în plan politic 41% spun că Sorin Grindeanu gestionează mai bine situația politică actuală, compartiv cu Ilie Bolojan (38%), iar 18% dintre respondenți cred că niciunul din cei doi lideri nu gestionează mai bine.
Sondaj comandat de PSD: 41% dintre români cred că Grindeanu gestionează mai bine situația politică, în timp ce 58% spun că situația economică s-a înrăutățit, iar bugetul familial abia ajunge pentru strictul necesar
75% dintre respondenți cred că economia țării s-a înrăutățit în ultimul an.
45% spun că veniturile lor sunt mai mici decât la începutul anului 2025, iar numai 16% declară venituri mai mari.
CITEȘTE ȘI:
PSD este văzut ca principalul vinovat pentru criza politică și scade în intenția de vot a românilor. PNL+USR+UDMR egal AUR la procente.
Deși 59% își evaluează nivelul de trai drept bun sau satisfăcător, situația economică individuală, la nivel de familie, este una fragilă:
26% spun că banii le ajung numai pentru strictul necesar
32% se descurcă greu în fiecare lună.
CITEȘTE ȘI:
Frica de scumpiri îi face pe români să strângă cureaua. Ce arată cel mai nou sondaj IRSOP
În total, 58% dintre familii se află într-o zonă de vulnerabilitate sau insecuritate financiară.
Doar 5% reușesc să facă economii fără eforturi, 19% au bani pentru un trai confortabil, iar 17% își acoperă cheltuielile curente. Restul populației trăiește sub presiunea permanentă a bugetului familiei. Această fragilitate este amplificată de dinamica veniturilor. 45% spun că veniturile lor sunt mai mici decât la începutul anului 2025. Numai 16% declară o creștere. În același timp, 75% consideră că economia României s-a înrăutățit în ultimele 12 luni. Sondajul descrie o societate în care vulnerabilitatea economică a devenit o experiență majoritară.
Apare o aparentă contradicție: 59% își descriu nivelul de trai drept bun sau satisfăcător, dar 58% afirmă că trăiesc la limita necesarului sau întâmpină dificultăți lunare.
„Cele două răspunsuri nu se exclud, ele indică o normalizare a vulnerabilității, oamenii s-au adaptat la constrângeri și ajung să considere satisfăcător un nivel de trai care nu le permite economii, siguranță sau protecție în fața unor cheltuieli neprevăzute”, potrivit sondajului citat.
În privința priorităților viitorului guvern, creșterea salariilor și pensiilor este susținută de 21% dintre români, în timp ce creșterea veniturilor la bugetul de stat este prioritizată doar de 2% dintre respondenți.
Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI. Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: