Sondaj comandat de PSD: 41% dintre români cred că Grindeanu gestionează mai bine situația politică, în timp ce 58% spun că situația economică s-a înrăutățit, iar bugetul familial abia ajunge pentru strictul necesar

Aproape 60% dintre români spun că situația economică a țării s-a înrăutățit și se descurcă tot mai greu cu bugetul lunar: banii ajung doar pentru strictul necesar. Totodată, potrivit sondajului realizat la comanda PSD, peste 40% susțin că Sorin Grindeanu gestionează mai bine situația politică decât Ilie Bolojan.

Sondaj comandat de PSD: 41% dintre români cred că Grindeanu gestionează mai bine situația politică, în timp ce 58% spun că situația economică s-a înrăutățit, iar bugetul familial abia ajunge pentru strictul necesar | Foto: Mălina Norocea / Inquam Photos

Situația politică actuală este apreciată drept „foarte instabilă” de majoritatea românilor (58%), cu impact direct asupra bugetului individual și economiei.

Potrivit sondajului IRES, realizat la comanda PSD, societatea reflectă o polarizare susținută: 75% dintre respondenți cred că economia țării s-a înrăutățit în ultimele 12 luni, în timp ce în plan politic 41% spun că Sorin Grindeanu gestionează mai bine situația politică actuală, compartiv cu Ilie Bolojan (38%), iar 18% dintre respondenți cred că niciunul din cei doi lideri nu gestionează mai bine.

Sursa. IRES

Sondaj comandat de PSD: 41% dintre români cred că Grindeanu gestionează mai bine situația politică, în timp ce 58% spun că situația economică s-a înrăutățit, iar bugetul familial abia ajunge pentru strictul necesar

75% dintre respondenți cred că economia țării s-a înrăutățit în ultimul an.

Sursa. IRES

45% spun că veniturile lor sunt mai mici decât la începutul anului 2025, iar numai 16% declară venituri mai mari.

Sursa. IRES

Deși 59% își evaluează nivelul de trai drept bun sau satisfăcător, situația economică individuală, la nivel de familie, este una fragilă:

Sursa. IRES

26% spun că banii le ajung numai pentru strictul necesar

32% se descurcă greu în fiecare lună.

Sursa. IRES

În total, 58% dintre familii se află într-o zonă de vulnerabilitate sau insecuritate financiară.

Doar 5% reușesc să facă economii fără eforturi, 19% au bani pentru un trai confortabil, iar 17% își acoperă cheltuielile curente. Restul populației trăiește sub presiunea permanentă a bugetului familiei. Această fragilitate este amplificată de dinamica veniturilor. 45% spun că veniturile lor sunt mai mici decât la începutul anului 2025. Numai 16% declară o creștere. În același timp, 75% consideră că economia României s-a înrăutățit în ultimele 12 luni. Sondajul descrie o societate în care vulnerabilitatea economică a devenit o experiență majoritară.

Apare o aparentă contradicție: 59% își descriu nivelul de trai drept bun sau satisfăcător, dar 58% afirmă că trăiesc la limita necesarului sau întâmpină dificultăți lunare.

„Cele două răspunsuri nu se exclud, ele indică o normalizare a vulnerabilității, oamenii s-au adaptat la constrângeri și ajung să considere satisfăcător un nivel de trai care nu le permite economii, siguranță sau protecție în fața unor cheltuieli neprevăzute”, potrivit sondajului citat.

Sursa. IRES

În privința priorităților viitorului guvern, creșterea salariilor și pensiilor este susținută de 21% dintre români, în timp ce creșterea veniturilor la bugetul de stat este prioritizată doar de 2% dintre respondenți.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI. Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: