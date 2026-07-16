Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Nu ajungem în «Junk», stați liniștiți - chiar dacă economia pare a fi la pământ. Lumea are nevoie de România”

Subiectul hipster al zilei este despre posibilitatea ca agențiile de rating – „zeii” care decid daca o țară este sau nu solidă din punct de vedere economic și financiar – să constate că România nu este solidă economic și financiar și să ne arunce în categoria „Junk”, adică nerecomandată investițiilor.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Toți cei care credeți sau nu credeți în teorii ale conspirației, stați liniștiți, nu ne aruncă nimeni în „Junk”.

Nu vrea așa ceva lumea care deja a împrumutat România și are pretenția să își ia banii înapoi. Sau lumea care vrea să ne vândă ceva pe miliardele din PNRR, SAFE, STEP. Sau lumea care are nevoie de gazele din Marea NeagrĂ. Sau lumea care ne vede ca tranșeu de apărare la războiul din est. Sau lumea care continuă să ne fure absolvenții de inginerie și medicină. Și tot așa.

Am ajuns cu economia la pământ pentru că, în loc să ne industrializăm și internaționalizăm, din contră, am dat jos fabrici, uzine și combinate. Pentru că în loc ca antreprenorii noștri să construiască unități de producție de biotehnologie, de microcipuri, de regenerabile au construit cartiere de blocuri, clădiri de birouri și mall-uri cu produse importate. Pentru că am ridicat o economie nesustenabilă din consum de importuri, imobiliare și divertisment. Pentru că am împrăștiat în toate direcțiile pomeni denumite „prietenos” indexări, alocații, ajutoare, scutiri, indemnizații, burse, creșteri, amnistii, stimulente. Pentru că ne-am uitat în altă parte și am ajuns la o criminalitate fiscala de 25% din PIB - evaziune fiscală, muncă la negru, fentări de accize, și altele tot așa.

Fără să aibă legătură cu agențiile de rating, vestea bună este că în ultima vreme au început să mârâie economiștii care, după 15 ani de toropeală academică de la ultima criză, ani în care le veneau salariile din banii strânși de stat din consumul de importuri, de imobiliare și de divertisment, s-au prins că nu mai merge consumul de importuri, de imobiliare și de divertisment. Și ne explică economiștii în fraze pe care puțini le înțeleg că trebuie să începem să construim o economie bazată pe fabrici, uzine și combinate.

În orice caz, stați liniștiți, nu ne trimite nimeni la „Junk”.

Dragoș Damian

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Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

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