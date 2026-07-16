Electric Castle mizează pe sustenabilitate: pahare reutilizabile, 10.000 de copaci plantați și peste 1.000 de voluntari la ediția din 2026

Electric Castle 2026 nu înseamnă doar muzică și distracție, ci și un amplu program dedicat protejării mediului și implicării comunității.

Electric Castle promovează și în 2026 inițiative dedicate protejării mediului și reducerii impactului asupra naturii. | Foto: Electric Castle

Ediția din 2026 a Electric Castle aduce, pe lângă muzică și divertisment, o serie de inițiative dedicate sustenabilității și responsabilității față de comunitate.

De la transport sustenabil și reciclare, până la energie solară și plantarea a 10.000 de arbori, organizatorii spun că își propun să lase în urmă amintiri, nu urme asupra naturii.

Organizatorii Electric Castle au prezentat principalele inițiative de sustenabilitate și proiectele dedicate comunității care vor fi implementate la ediția din acest an a festivalului, desfășurată în perioada 16–19 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida.

Sub sloganul „Nature is our dance floor”, organizatorii transmit că obiectivul este reducerea impactului asupra mediului și transformarea festivalului într-un eveniment tot mai prietenos cu natura.

Pahare reutilizabile, transport în comun și reducerea plasticului

Participanții sunt încurajați să folosească pahare reutilizabile, disponibile în toate barurile din festival, pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate.

Totodată, organizatorii promovează transportul sustenabil prin EC Train, autobuzele dedicate festivalului și sistemul de carpooling, participanții care vin cu mașina împreună cu alte persoane beneficiind de 50% reducere la taxa de parcare, dacă ajung în intervalul orar stabilit.

În plus, politica „Less Plastic” urmărește diminuarea utilizării plasticului de unică folosință atât în zona barurilor, cât și la comercianții prezenți în festival.

Colectarea selectivă și reducerea consumului de plastic rămân printre prioritățile organizatorilor Electric Castle. | Foto: Electric Castle

Stații gratuite de apă și colectare selectivă

În perimetrul festivalului și în zona de camping vor fi amenajate stații gratuite pentru reumplerea sticlelor cu apă, participanții fiind încurajați să folosească recipiente reutilizabile.

De asemenea, organizatorii au amplasat containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor și au implementat Sistemul Garanție-Returnare (SGR), unde pot fi returnate sticlele din plastic și dozele din aluminiu. La ediția precedentă au fost colectate peste 117 tone de deșeuri, dintre care aproximativ 20% au fost reciclate.

10.000 de copaci plantați și 12 hectare reînsămânțate

Printre cele mai importante proiecte de mediu se numără Evergrowing Forest, realizat împreună cu Banca Transilvania, prin care au fost plantați 10.000 de arbori pentru a extinde zonele umbrite și spațiile verzi din EC Village.

După fiecare ediție a festivalului, întreaga suprafață de 12 hectare este reînsămânțată cu gazon, astfel încât terenul să se refacă înaintea următorului eveniment.

Participanții sunt încurajați să aleagă mijloace de transport sustenabile și să contribuie la reducerea emisiilor de carbon. | Foto: Electric Castle

Uleiul alimentar devine lumânări, iar bannerele sunt transformate în genți

Organizatorii continuă și proiectele de reutilizare a materialelor.

Aproximativ 1.482 de kilograme de ulei alimentar uzat colectat de la comercianții din festival este transformat în lumânări ecologice, iar bannerele publicitare utilizate pentru promovarea Electric Castle sunt transformate în genți printr-o campanie de upcycling.

Electric Castle continuă proiectele de împădurire și regenerare a spațiilor verzi din zona festivalului. | Foto: Electric Castle

Dușuri care economisesc milioane de litri de apă și iluminat solar

În zona de camping vor funcționa dușuri cu timp limitat, care reduc consumul de apă și energie cu aproximativ 30%, economisind până la 2,5 milioane de litri de apă pe durata festivalului.

Aleile din camping vor fi iluminate cu lămpi alimentate cu energie solară, iar participanții își vor putea încărca telefoanele la stații fotovoltaice amplasate în EC Village.

Organizatorii spun că își propun să lase în urmă amintiri, nu urme asupra naturii. | Foto: Electric Castle

Peste 1.000 de voluntari și proiecte dedicate comunității

Pe lângă inițiativele de mediu, Electric Castle continuă și proiectele dedicate comunității. La ediția din acest an vor fi implicați peste 1.000 de voluntari, iar aproximativ 35% dintre artiștii din line-up sunt artiști locali sau aflați la început de carieră.

Festivalul include, de asemenea, spații dedicate copiilor, sesiuni EC Talks, Design District, Creative Camp, Royal Fun Run, dar și Aliat Chill Tent, un spațiu destinat promovării unui stil de viață sănătos și prevenirii consumului de alcool și alte substanțe.

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