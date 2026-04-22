Prima zi de concediu medical, plătită pentru mai multe categorii de pacienți. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților.

Pacienții cronici, pacienții incluși în programele naționale de sănătate, cei care beneficiază de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale vor beneficia de concediu medical plătit din prima zi. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputaților.

Miercuri, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical.

La începutul lunii februarie, Avocatul Poporului a atacat la CCR legea care elimina plata primei zile de concediu medical.

Astfel, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru:

*pacienții cronici,

*pentru cei care sunt incluși în programele naționale de sănătate,

*pentru bolnavii care beneficiază de spitalizare de zi,

*în cazul urgențelor medico-chirurgicale.

„Prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Asociația Pacienților Cronici din România a criticat decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical, măsură ce „loveşte nediferenţiat şi nedrept” în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.

La finalul anului trecut, Guvernul Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care prevede că angajatorul va suporta plata a 5 zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată.

De asemenea, au fost instituite controale sporite privind acordarea concediilor medicale.

CITEȘTE ȘI: