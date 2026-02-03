Avocatul Poporului a atacat la CCR legea care elimină plata primei zile de concediu medical

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical și a precizat că statul român, prin această reglementare, ignoră standardele europene de protecție a drepturilor omului.

Avocatul Poporului a trimis, marți, 3 februarie 2026, Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare în legătură cu măsura Guvernului cu privire la neplata primei zile a concediilor medicale, potrivit Agerpres.ro.

Această acțiune vine după ce Federația Asociaților Bolnavilor de Cancer din România (FABC) a sesizat Avocatul Poporului, Renate Weber, pentru a solicita verificarea constituționalității noii măsuri care prevede ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită.

Totodată și Asociația Pacienților Cronici din România a criticat decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical și au catalogat-o drept măsură ce „loveşte nediferenţiat şi nedrept” în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.

Prima zi de concediu medical NU mai este plătită

O măsură menită să descurajeze „concediile fictive”, aşa cum susţine Ministerul Sănătăţii, a intrat în vigoare de la 1 februarie 2026: prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită.

„Prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate contravin prevederilor constituționale, ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul securității juridice și al previzibilității normei, art. 34 privind ocrotirea sănătății, art. 44 privind dreptul de proprietate private și art. 47 referitor la protecția socială a cetățenilor, precum și art. 115 alin. (6)”, se arată în sesizarea pe care Avocatul Poporului a trimis-o la CCR.

Avocatul Poporului: „Statul român are obligația de a plăti concediul medical deoarece plata contribuției e obligatorie”

Reprezentanții instituției Avocatul Poporului arată că statul are obligația de a asigura plata indemnizației deoarece plata contribuției este obligatorie.

Potrivit instituției care a sezizat CCR, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate este obligatorie și conferă persoanei calitatea de asigurat, iar Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate este constituit tocmai pentru a proteja asigurații în caz de boală, rezultă ca statul, prin mecanismele sale legale și instituționale, are obligația de a asigura plata prestațiilor aferente acestei protecții, inclusiv a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, ca expresie a dreptului asiguratului la beneficii corespunzătoare contributiei achitate.

„Prin neplata indemnizației de incapacitate temporară de boală corespunzătoare primei zile de concediu medical, exercițiul dreptului constituțional de asigurări sociale de sănătate este atins în însăși substanța sa”, se mai arată reprezentanții Avocatului Poporului.

În textul sesizării a fost abordată și invocarea fraudei ca argument pentru neplata primei zile. Avocatul Poporului a precizat că invocarea fraudei ca temei pentru neplata primei zile de incapacitate temporară de muncă instituie o prezumție de fraudă din partea tuturor asiguraților, aspect de neacceptat într-un stat de drept.

„Neplata primei zile de concediu medical afectează în mod disproporționat lucrătorii cu venituri mici, transformând dreptul la asistența socială într-unul iluzoriu. Statul român, prin această reglementare, ignoră obligația de a nu diminua nivelul de protecție socială încălcând standardele europene de protecție a drepturilor omului. Prin neplata primei zile de concediu medical, statul rupe contractul social implicit, deoarece asiguratul, deși și-a îndeplinit obligația fiscală de a contribui cu o cotă procentuală din venit, se vede pus în situația de a suporta individual riscul social pentru care s-a asigurat”, se mai spune în sesizare.

