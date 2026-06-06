COD PORTOCALIU de furtuni în județul Cluj. Care sunt localitățile vizate

ISU Cluj a emis un mesaj Ro-Alert după ce meteorologii au instituit un cod portocaliu de vreme severă pentru mai multe zone din județ.

COD PORTOCALIU de furtuni în județul Cluj. Care sunt localitățile vizate | Foto: monitorulcj.ro

Avertizarea vizează localitățile Apahida, Mihai Viteazu, Cojocna, Feleacu, Căianu, Suatu, Petreștii de Jos, Săndulești, Tureni, Aiton și Ploscoș. Potrivit prognozei, în zonele afectate sunt anunțate averse torențiale, cu cantități de apă ce pot ajunge la 25-40 l/mp, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină. De asemenea, furtunile pot fi însoțite de intensificări ale vântului.

ISU Cluj a transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației și recomandă cetățenilor să evite deplasările în timpul fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să evite apropierea de copaci, stâlpi sau alte obiecte care pot fi afectate de rafalele de vânt.

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