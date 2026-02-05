Emanuel Ungureanu: „Prima zi de concediu medical trebuie plătită pentru pacienții cu afecțiuni cronice”

Fostul deputat de Cluj Emanuel Ungureanu (USR) anunță susținerea unui amendament pentru ca toți bolnavii cronici, fără discriminare, să beneficieze de plata primei zile de concediu medical.

Emanuel Ungureanu: „Prima zi de concediu medical trebuie plătită pentru pacienții cu afecțiuni cronice”| Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

Deputații și senatorii USR vor vota în Parlament amendamentul potrivit căruia toți bolnavii cronici, fără discriminare, vor beneficia de plata primei zile de concediu medical.

„Protecție pentru bolnavii cu afecțiuni cronice! Prima zi de concediu medical trebuie plătită pentru pacienții cu afecțiuni cronice!”, a anunțat deputatul Emanuel Ungureanu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Recent, Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical.

Emanuel Ungureanu: „Prima zi de concediu medical trebuie plătită pentru pacienții cu afecțiuni cronice”

„Așa cum am afirmat public, încă din 31 decembrie, decizia ca românii cu adevărat bolnavi să fie pedepsiți din cauza unor bolnavi închipuiți este profund greșită.

De aceea, toți parlamentarii USR vor susține amendamentul prin care toți bolnavii cronici, fără discriminare, să beneficieze de plata primei zile de concediu medical”, a transmis, joi, Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților.

El a adăugat că statul trebuie să-și întărească mecanismele de control și trebuie să condamne ferm fraudele din sistemul de asigurări de sănătate, fără să pedepsească, colectiv, oamenii cinstiți, grav bolnavi, care au nevoie de sprijin și empatie.

În conferința susținută miercuri la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan arătat că propunerea de eliminare de la plată a primei zile de concediu medical a fost înaintată de Ministerul Sănătății.

„E o decizie adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății în baza unei discuții avute anterior între decidenții din guvern. Ea ține cont de realități: anul trecut plata pentru concediile medicale s-a ridicat la 6 miliarde de lei, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Ca atare, bugetele pe sănătate sunt foarte mari și au crescut an de an. Pentru că suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem pentru a acoperi costul medicamentele și al serviciilor medicale – știind că în anumite perioade concediile ies din orice date normale – am adoptat un prim pachet. Asta a dus la economii de aproximativ 10% din această sumă. Ministerul Sănătății și Casa au venit cu propuneri pentru a mări sumele necesare pentru ambulatoriu, de exemplu – aproximativ un miliard de lei suplimentar. În aceste condiții, discuția a fost să facem economii la concediile medicale, ca și alte țări, prin măsuri de descurajare a concediilor medicale”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Asociația Pacienților Cronici din România a criticat decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical, măsură ce „loveşte nediferenţiat şi nedrept” în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: