Președintele, după explozia dronei din Constanța: „Responsabilă este Rusia”. Ce a mai declarat Nicușor Dan

La o zi după incidentul care a pus în alertă autoritățile de la malul mării, președintele României, Nicușor Dan, a oferit noi explicații despre drona maritimă care s-a autodetonat în Portul Constanța.

Nicușor Dan, despre explozia dronei în Portul Constanța / Foto: Administrația Prezidențială a României - Facebook

Șeful statului a confirmat că dispozitivul care a ajuns în apropierea portului făcea parte dintr-un grup de patru drone maritime ucrainene care și-au pierdut controlul în timpul unei operațiuni desfășurate în Marea Neagră.

„Am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil”, a declarat președintele în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a mai declarat că incidentul ar trebui să fie analizat în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, conflict care durează de mai bine de patru ani și care continuă să genereze amenințări și riscuri în întreaga regiune a Mării Negre.

„Responsabilă este Rusia”

Una dintre cele mai ferme declarații ale președintelui a fost legată de responsabilitatea pentru incident. Deși drona era ucraineană, șeful statului a susținut că responsabilitatea pentru astfel de situații aparține Moscovei, în contextul în care Ucraina este țara care se apără în fața agresiunii ruse. Declarația vine după ce în spațiul public au apărut numeroase întrebări legate de proveniența dronei și de modul în care aceasta a ajuns în apropierea litoralului românesc.

„Trebuie să spunem foarte clar că Ucraina este țara agresată, deci pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, a afirmat președintele.

Ce s-a întâmplat în cele patru ore dintre alertă și explozie

Una dintre cele mai mari curiozități în urma incidentului a fost legată de intervalul de timp dintre momentul în care autoritățile au primit primele informații și momentul exploziei. Potrivit președintelui alerta inițială a fost transmisă la ora 06:10. Primele echipe specializate au ajuns la fața locului la ora 06:47 și au început procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

„Acest tip de situații este prevăzut în niște protocoale și ele au început activitățile conform protocoalelor”, a explicat șeful statului.

În prima fază, autoritățile au securizat zona și au îndepărtat persoanele care nu aveau atribuții în operațiune. De asemenea, au fost mutate și navele aflate în apropierea dronei. Abia la ora 10:00 partea ucraineană a transmis că dispozitivul urma să se autodetoneze.

„La ora 10 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10.26 și la ora 10 ni s-a spus că la ora 10.26 va exploda, cum s-a și întâmplat”, a precizat președintele.

Cum a ajuns drona lângă portul Constanța? Autoritățile nu au încă un răspuns

Deși incidentul a generat numeroase speculații și teorii în spațiul public, autoritățile admit că nu cunosc încă traseul exact urmat de dronă.

„Nu avem încă răspunsul cum au ajuns acele drone”, a declarat președintele.

Acesta a explicat că imaginile și hărțile care au circulat pe rețelele sociale nu reprezintă dovezi și că este nevoie de verificări suplimentare pentru stabilirea exactă a traseului. Potrivit șefului statului, concluziile complete ar putea fi disponibile în aproximativ 7-10 zile, după analizarea tuturor informațiilor disponibile și după colaborarea cu partea ucraineană.

„Flota fantomă” a Rusiei, o speculație?

În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora dronele ar fi urmărit un petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” utilizate de Rusia pentru transportul petrolului, însă președintele a respins această variantă.

„Nu este un vas din flota fantomă. Este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiisk și Rompetrol”, a declarat acesta.

Șeful statului a precizat că nava respectivă nu figurează pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite și că a efectuat în trecut mai multe curse similare.

România își adaptează sistemele de apărare

Președintele a anunțat că România se află într-un proces de modernizare și înzestrare care include și echipamente destinate detectării unor astfel de amenințări. Potrivit acestuia, chiar în perioada următoare urmează să ajungă în țară noi echipamente pentru forțele navale, iar România participă deja la exerciții NATO dedicate combaterii amenințărilor generate de dronele maritime.

De asemenea, în cadrul NATO va avea loc o reuniune dedicată securității la Marea Neagră, unde vor fi analizate atât amenințările reprezentate de dronele navale, cât și cele generate de dronele aeriene.

„Nu văd o eroare umană”

Întrebat dacă există instituții care au greșit în gestionarea situației, președintele a declarat că, în acest moment, nu există indicii privind o eroare umană.

„Până în momentul acesta nu văd eu vreo eroare umană. Este o chestiune care ține de o tehnologie nouă, față de care ne adaptăm”, a afirmat șeful statului.

Acesta a susținut că toate instituțiile implicate au acționat conform protocoalelor existente și că operațiunile de securizare a zonei au fost desfășurate în conformitate cu procedurile prevăzute pentru astfel de situații. În paralel, ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum au ajuns dronele în apropierea litoralului românesc și ce măsuri suplimentare trebuie luate pentru a preveni incidente similare în viitor.

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