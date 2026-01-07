Asociația Pacienților Cronici, despre decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: „Lovește în cei mai vulnerabili pacienți”

Asociația Pacienților Cronici din România critică decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical, măsură ce „loveşte nediferenţiat şi nedrept” în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) solicit exceptarea pacienţilor cronici şi oncologici din programele naţionale de la această măsură, precum și o abordare diferenţiată, bazată pe criterii medicale şi sociale.

La finalul anului trecut, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede că angajatorul va suporta plata a 5 zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată.

De asemenea, sunt instituite controale sporite privind acordarea concediilor medicale.

„Vă scriu în numele pacienţilor cronici din România – oameni care nu cer privilegii, ci respect, demnitate şi echitate. Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate. Aceşti oameni nu sunt «suspecţi», nu sunt «oportunişti», nu sunt «statistici», sunt pacienţi cu diagnostice clare, documentate şi monitorizate de statul român, care se luptă zilnic nu doar cu boala, ci şi cu limitele financiare impuse de aceasta”, se arată în scrisoarea semnată de preşedintele APCR, Cezar Irimia, publicată marți pe pagina de Facebook a asociației.

El se întreabă de ce „sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală – controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale – rămâne nerezolvată”.

Tratamente amânate

„Pentru un pacient oncologic, pentru un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi de concediu medical neplătită nu este o corecţie administrativă. Este pâinea pe o săptămână. Este un medicament amânat. Este o factură neachitată. Este o umilinţă în plus, peste suferinţa deja existentă. Vă întrebăm deschis şi onest: De ce trebuie să plătească pacientul cinstit pentru greşelile altora? De ce sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală – controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale – rămâne nerezolvată? Combaterea fraudei nu se face prin pedepsirea bolnavilor reali, iar un stat responsabil îi protejează pe cei slabi şi îi sancţionează pe cei care trişează, nu inversează povara”, a transmis Irimia.

APCR menţionează că „politicile publice nu sunt doar cifre şi bugete, ci ar trebui sa fie despre şi pentru oameni”.

„Un stat care îşi pedepseşte bolnavii pentru a-şi corecta disfuncţiile interne nu este un stat puternic, ci unul care îşi abandonează cetăţenii exact atunci când au mai mare nevoie de protecţie”, se încheie scrisoarea, semnată cu speranţa că „nedreptatea va fi corectată”.

