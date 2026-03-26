Cluj, cele mai multe cazuri de gripă la nivel național. Bilanțul deceselor cauzate de gripă ajunge la 89.

Numărul infecțiilor respiratorii și a cazurilor de gripă este în continuă creștere, iar Clujul deschide TOP-ul național după numărul de infectări.

Clujul, în TOP-ul național la infecțiile de gripă

O persoană a murit din cauza gripei săptămâna trecută, potrivit informării publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

De la începutul sezonului, au fost raportate 89 de decese cauzate de gripă.

„În săptămâna 16 - 22 martie s-au înregistrat 84.209 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 5,1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (80.110) și cu 135% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (97.315)”, a transmis INSP.

În aceeași perioadă s-au înregistrat 845 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 795 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 3.845 în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 1.650 media ultimelor 5 sezoane.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 36 județe, cele mai multe fiind în:

*județul Cluj – 242

*județul Satu Mare – 88

*municipiul București - 61

Sursa: INSP

De la debutul sezonului gripal, la Cluj au fost raportate 11 decese (similar cu numărul înregistrat în București – 11). Cele mai multe decese au fost raportate în județul Buzău – 14.

De asemenea, au fost raportate 17 cazuri de gripă confirmată de laborator:

*1 cu virus gripal AH3,

*2 cu virus gripal AH1,

*14 cu virus gripal A nesubtipat.

De la începutul sezonului au fost raportate 1.987 cazuri de gripă confirmate de laborator.

Până la data de 22 martie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) 1.308.878 de vaccinări antigripale (1.281.815 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.106 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

