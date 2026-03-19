Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii: trei decese din cauza gripei într-o săptămână. Clujul, în TOP după numărul de infectări.

Bilanțul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 88 de morți, trei decese fiind raportate în ultima săptămână. Județul Cluj rămâne în topul național după numărul de infectări.

Clujul, în top la infecții respiratorii și gripă | Foto: DepositPhotos.com

Numărul cazurilor de infecții respiratorii a intrat pe o pantă ascendentă – creștere de 7,5% comparativ cu săptămâna anterioară.

Aproape 800 de cazuri de gripă clinică au fost raportate la nivel național.

Potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în săptămâna 09 – 15 martie 2026 au fost raportate 80.110 cazuri de infecții respiratorii - gripă clinică, IACRS și pneumonii -, înregistrându-se cu 7.5% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (74.539) și cu 26.5% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (108.977).

În ceea ce privește infecția cu virusul gripal, au fost raportate 795 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 1.048 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 5.752 în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 2.201 media ultimelor 5 sezoane.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 38 județe, cele mai multe fiind în:

*județul Cluj - 123

*municipiul București – 94

*județul Constanța - 54.

Sursa: INSP

De asemenea, au fost raportate 39 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 11 mai multe față de săptămâna precedentă și cu 23 mai puține față de aceeași perioadă a sezonului precedent, potrivit INSP.

10 cazuri de gripă confirmată de laborator

*3 cu virus gripal AH3,

*1 cu virus gripal AH1,

*5 cu virus gripal A nesubtipat

*1 cu virus gripal B.

De la începutul sezonului au fost raportate 1.970 cazuri de gripă confirmate de laborator.

În ultima săptămână au fost raportate 3 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 88 decese confirmate cu virus gripal.

De la debutul sezonului gripal, la Cluj au fost raportate 11 decese (similar cu numărul înregistrat în București – 11). Cele mai multe decese au fost raportate în județul Buzău – 14.

Până la jumătatea lunii martie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.308.583 de vaccinări antigripale (1.281.531 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.106 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: