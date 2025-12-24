Primul deces din acest sezon gripal, confirmat la Cluj. Cazurile de gripă au crescut accelerat în ultimele zile

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat primul deces cauzat de gripă din sezonul 2025-2026. Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj, care nu era vaccinată antigripal și nu avea alte afecțiuni medicale.

Primul deces din acest sezon gripal, confirmat la Cluj | Foto: Pixabay

Potrivit datelor oficiale, decesul a fost confirmat în urma infectării cu virus gripal de tip A, subtip H3. Acest deces apare într-un context epidemiologic din ce în ce mai îngrijorător, marcat de o creștere alarmantă a numărului de îmbolnăviri la nivel național, notează Digi 24.ro.

Numărul persoanelor cu gripă, aproape dublu într-o săptămână

În intervalul 15–21 decembrie 2025, autoritățile sanitare au raportat 11.174 de cazuri de gripă clinică, aproape dublu față de săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 5.701 cazuri. Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut, numărul este de peste cinci ori mai mare.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în municipiul București, dar și în județele Cluj, Botoșani, Bihor, Iași și Neamț.

Specialiștii INSP atrag atenția că România se află într-o situație de alertă epidemiologică, după trei săptămâni consecutive cu intensitate ridicată a activității gripale și o răspândire extinsă a virusurilor pe întreg teritoriul țării.

În aceeași perioadă au fost raportate peste 102.000 de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă, IACRS și pneumonii), cu aproape 50% peste media ultimilor ani non-pandemici.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: