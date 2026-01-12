Sute de cazuri de gripă, în Cluj: Persoanele cu risc crescut de boală severă, îndemnate să se vaccineze antigripal fără întârziere

Clujul este județul cu cele mai multe cazuri de gripă raportate în ultima săptămână, când au fost înregistrate alte 8 decese. Medicii recomandă vaccinarea antigripală fără întârziere pentru persoanele cu risc crescut de boală severă.

Sute de cazuri de gripă și patru decese, în Cluj. Medicii specialiști recomandă vaccinarea antigripală|Foto: pixabay.com

Persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere, recomandă specialiștii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Avertismentul medicilor specialiști vine în contextul în care în ultima săptămână au fost raportate noi decese, iar județul Cluj a înregistrat peste 600 de cazuri de gripă.

Sute de cazuri de gripă și patru decese, în Cluj

În săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 13,1% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243), pe fondul subraportării în contextul sărbătorilor de iarnă, și cu 36,9% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (44.554).

Sursa: INSP

În aceeași săptămână au fost comunicate opt decese noi confirmate cu virus gripal. De la începutul perioadei de raportare, până în prezent, s-au înregistrat 11 decese confirmate cu virus gripal, din care 4 în județul Cluj, conform INSP.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în:

*municipiul București - 1.283 cazuri

*județul Cluj - 688,

*Constanța - 688,

*Prahova - 550

În același interval, s-au înregistrat 10.570 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă (subraportare în contextul sărbătorilor de iarnă), de 2,2 ori mai multe față de aceeași săptămână a sezonului precedent (4.694) și de 3,8 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (2.778).



Totodată, au fost raportate 174 de cazuri de gripă confirmată de laborator: 35 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, un caz cu virus gripal B și un caz de coinfecție cu virus gripal A+B.

Persoanele cu risc crescut de boală severă, îndemnate să se vaccineze antigripal fără întârziere

Potrivit specialiştilor din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esențială pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a progresiei bolii în rândul populațiilor cu risc crescut de boală severă.

„Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung (LTCF), indiferent de statusul vaccinal.

Personalul și vizitatorii ar trebui să utilizeze măști în spitale și în centrele de îngrijire pe termen lung, în perioadele de circulație crescută a virusurilor respiratorii.

Comunicarea către populație este deosebit de importantă cu privire la modul în care poate fi redusă transmiterea și impactul bolii severe. Sunt necesare mesaje clare privind vaccinarea, respectarea igienei mâinilor și respectarea etichetei respiratorii”, afirmă sursa citată.

Până la data de 04.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.273.616 de vaccinări antigripale (1.247.864 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.974 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: