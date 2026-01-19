74% dintre părinții și bunicii din România cred în vaccinul antigripal. Ce părere au despre imunizarea în școli?

Majoritatea părinților și bunicilor din România consideră că vaccinul antigripal este benefic.

Bunicii și părinții din România sunt de acord cu vaccinul antigripal | Foto: pixabay.com / Fotografie ilustrativă

Trei sferturi dintre părinți și bunici consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, conform unui studiu dat publicității luni, 19 ianuarie 2026.

Părinții și bunicii din România au încredere în vaccinarea antigripală

De asemenea, majoritatea părinților și bunicilor sunt de acord că vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, relevă cercetarea sociologică realizată de institutul INSCOP Research, în perioada 5 - 23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare, sondaj intitulat „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”.

Potrivit studiului, 74,5% din participanții la sondaj (71,1% dintre părinți, 78,6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. 18,3% (21,4% dintre părinți, 14,2% dintre bunici) cred că gripa nu se poate preveni prin vaccinarea antigripală. 7% nu știu, iar 0,3% nu răspund.

Ce cred părinții și bunicii despre vaccinarea antigripală în școli și grădinițe?

Întrebați dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52,4% dintre respondenți (44,3% dintre părinți, 63,2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”, iar 23,3% (26% dintre părinți, 19,8% dintre bunici) „probabil da”. 6% (8,5% dintre părinți, 2,4% dintre bunici) au răspuns „probabil nu”, în timp ce 15,3% (19,5% dintre părinți, 9,6% dintre bunici) - „nu, în niciun caz”. Totodată, 2,9% nu știu, iar 0,2% nu răspund.

Studiul INSCOP Research urmărește modul în care este percepută vaccinarea antigripală, aspectele care generează reticență și așteptările față de autorități și sistemul medical. Rezultatele își propun să contribuie la o dezbatere necesară despre prevenție și priorități în domeniul sănătății pediatrice, în condițiile în care lipsa de informare și neîncrederea alimentată de dezinformări afectează capacitatea autorităților de a aplica politici de sănătate eficiente.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare. Datele au fost culese în perioada 5 - 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.006 persoane, cu o eroare maximă a datelor de plus/minus 3,1%. Datele sunt reprezentative pentru populația țintă formată din părinții care au copii cu vârsta de 2-18 ani și bunicii care au nepoți cu vârsta de 2-18 ani.

