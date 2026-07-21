PNL cere sesiune parlamentară extraordinară pentru PNRR. Mircea Abrudean: „Putem închide jaloanele restante până la sfârșitul lunii”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marți că PNL este pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare pentru adoptarea legislației restante din PNRR, subliniind că miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură.

PNL cere sesiune parlamentară extraordinară pentru PNRR. Mircea Abrudean: „Putem închide jaloanele restante până la sfârșitul lunii”. | Foto: senat.ro

Președintele Senatului și vicepreședintele PNL, Mircea Abrudean, a afirmat că România poate închide până la sfârșitul lunii jaloanele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă există voință politică din partea tuturor formațiunilor care susțin că nu vor ca țara să piardă fondurile europene.

„Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR. PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. Miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură”, a notat președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

PNL cere sesiune parlamentară extraordinară pentru PNRR. Mircea Abrudean: „Putem închide jaloanele restante până la sfârșitul lunii”.

Abrudean a subliniat că noua lege a salarizării trebuie să fie una corectă.

„Avem nevoie de o lege care să elimine inechitățile și să respecte principiul «la munca egală, plată egală». La fel de important este să nu mai fie făcute promisiuni electorale fără acoperire. Nu mai putem construi politici pe promisiuni care nu pot fi finanțate”, a precizat Mircea Abrudean.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a mandatat luni seară grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR și convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămână viitoare.

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