Premierul Bolojan, în vizită la Primăria Cluj-Napoca. S-a întâlnit cu Emil Boc și Dan Tarcea.

Ce au discutat astazi, la Cluj, primarul Emil Boc și vicele Dan Tarcea cu premierul României și președinte al PNL, Ilie Bolojan?

Emil Boc, Dan Tarcea și Ilie Bolojan, la Primăria Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, s-a întâlnit, la Primăria Cluj-Napoca cu primarul Emil Boc și viceprimarul Dan Tarcea.

Ilie Bolojan, în vizită la Primăria Cluj-Napoca

Cei trei au discutat despre proiectele PNRR din Cluj-Napoca.

Emil Boc și Ilie Bolojan la Primăria Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc

„Întâlnire cu dl. Ilie Bolojan, prim-ministru și președinte PNL. Am avut plăcerea, împreună cu dl Dan Tarcea, viceprimar, să avem o scurtă întâlnire cu dl prim-ministru Bolojan și să discutăm probleme administrative concrete legate de proiectele din PNRR”, a anunțat Emil Boc, vineri, 10 iulie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan, Emil Boc și Dan Tarcea, la Primăria Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc

Potrivit edilului, Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiecte de peste 100 de milioane de euro în cadrul PNRR, cu o cofinanțare de 50 de milioane euro de la bugetul local.

Emil Boc, Ilie Bolojan și Dan Tarcea, discuție la Primăria Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc

Situația PNL, discutată la Primăria Cluj-Napoca

Totodată, Emil Boc a precizat că, în cadrul întâlnirii cu Ilie Bolojan, s-a discutat și despre situația Partidului Național Liberal

„De asemenea, am discutat aspecte politice care reconfirmă statutul PNL - Partidul Naţional Liberal de partid reformator proeuropean și responsabil față de România și față de cetățenii săi”, a conchis Emil Boc.

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