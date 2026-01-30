UBB și Terapia Cluj inaugurează un laborator de chimie farmaceutică, dedicat unui program de învățământ dual

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a inaugurat, în parteneriat cu Terapia Cluj, „Laboratorul de chimie farmaceutică - Terapia” dedicat programului de studii de Chimie Farmaceutică.

CEO-ul Terapia, Dragoș Damian (stânga), alături de rectorul UBB, Daniel David (mijloc) și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (dreapta), la inaugurarea programului de învățământ dual Chimie Farmaceutică | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a inaugurat vineri, 30 ianuarie 2026, „Laboratorul de chimie farmaceutică - Terapia” dedicat programului de studii de Chimie Farmaceutică - învățământ dual organizat de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a UBB (FCIC), în parteneriat cu Terapia - Sun Pharma.

Programul de studii Chimie Farmaceutică este un program nou al UBB, realizat în regim dual, care pregătește specialiști pentru laboratoare de analiză și control al calității produselor, precum și pentru laboratoare de cercetare din industria farmaceutică, alimentară și cosmetică și este dezvoltat în concordanță cu cerințele operatorului economic colaborator.

„Laboratorul de chimie farmaceutică - Terapia” dedicat programului de studii de Chimie Farmaceutică - învățământ dual | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai

Programul are la bază un curriculum modern, care îmbină cunoștințe fundamentale din domeniul științelor exacte (matematică, fizică și informatică) cu discipline de specialitate din aria chimiei, oferind studenților o formare solidă, adaptată nevoilor actuale ale pieței muncii.

„Fiind o universitate cu o istorie amplă, inevitabil aveam o structură moștenită istoric. Universitățile cu structura noastră au în centrul lor componentele de știință, dezvoltate istoric pe linia științe umaniste-exacte/ale naturii-sociale, numai că universitățile din vremurile noastre, universitățile comprehensive, au o structură mult mai diversificată. Ca urmare a contextului istoric, noi nu am avut ca direcții strategice și cele două componente foarte aplicate de inginerie și tehnologie, pe de o parte, și pe de altă parte componenta bio-medicală/sănătate, extrem de importante în contextul actual. UBB e printre primele universități ale țării, iar dacă vrei să rămâi așa și dacă vrei să rămâi competitiv internațional, trebuie să îți aduci cele două componente, așa cum facem cu acest program, care are atât componenta dual-aplicativă, cât și cea de sănătate”, a afirmat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, care a subliniat că programele de învățământ dual demonstrează atât evoluția permanentă și capacitatea de adaptare a UBB la cerințele și contextul pieței, cât și deschiderea spre comunitate și importanța parteneriatelor cu mediul de afaceri.

Prezent la eveniment, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a luat și el cuvântul.

„Ceea ce se întâmplă astăzi aici se potrivește ca o mănușă cu ceea ce orașul vrea să facă în continuare și cu linia pe care a pornit. Sunt două axe mari cu care noi am pornit în construcția acestui oraș și se pare că nu am greșit. Ideea de a pune universitățile în centrul strategiei Clujului ne-a arătat adevăratul potențial pe care îl avem. Al doilea element pe care l-am accentuat de fiecare dată este modul cum colaborează actorii din societatea clujeană. Actorii care compun societatea în care autoritatea locală, mediul universitar, mediul de business și societatea civilă se sprijină și se potențează reciproc”, a subliniat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, prezent la inaugurarea laboratorului.

Dragoș Damian, directorul general (CEO) Terapia, partenerul și finanțatorul programului inaugurat la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a UBB, a lansat două provocări extrem de importante: „Prima provocare este către generația Z, să se facă ingineri. A doua provocare este legată de investiția în educație și de parteneriatele cu școala. Dacă operatorii industriali din România nu fac ceea ce facem noi, nu investesc în genul acesta de colaborări și doar fură angajați de la cei care investesc nu o să ajungem nicăieri, pentru că o să ne oprim noi și ei nu vor mai avea de unde fura”.

Decanul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică a UBB, prof. univ. dr. Gabriela Nemeș, a explicat că „acest eveniment marchează începutul unui alt tip de învățământ, învățământul dual, prin demararea, la începutul anului universitar, a programului de Chimie Farmaceutică, în parteneriat cu Terapia. Evenimentul se adresează studenților noștri, care cu siguranță vor folosi aceste echipamente de ultimă generație pentru o mai bună pregătire profesională, pentru a avansa noi idei, soluții. Programul dual de Chimie Farmaceutică este primul de acest fel din facultatea noastră și în universitatea noastră”.

Partenerul UBB în acest program, Terapia - Sun Pharma, este cel mai mare producător de medicamente generice și produse OTC din România și cel mai mare exportator de medicamente din țară, cu o prezență internațională în peste 150 de state.

Colaborarea dintre Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a UBB și Terapia include, pe lângă programul de licență Chimie Farmaceutică – învățământ dual, organizarea de stagii de practică pentru studenții chimiști și ingineri chimiști, inclusiv acordarea de burse, cursuri de perfecționare pentru specialiștii Terapia în cadrul FCIC prin cursul deschis „Metode fizico-chimice de analiză în industria farmaceutică”, precum și inițiative comune de promovare a științelor chimice și a rolului acestora în societate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: