Fostul membru CSM Adrian Neacșu: „Blocajul politic s-a adâncit. PSD s-a retras din acordul de principiu de la Cotroceni.”

Fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu susține că negocierile politice de la Palatul Cotroceni au eșuat și că situația s-a complicat după ce PSD, prin liderul interimar Sorin Grindeanu, s-ar fi retras din acordul de principiu privind principalele angajamente asumate de România.

Adrian Neacșu susține că negocierile de la Palatul Cotroceni s-au blocat, iar criza politică s-a adâncit după ce PSD, condus interimar de Sorin Grindeanu, s-ar fi retras din acordul de principiu referitor la principalele angajamente ale României. | Foto: presidency.ro

Adrian Neacșu susține că negocierile de la Palatul Cotroceni s-au blocat, iar criza politică s-a adâncit după ce PSD, condus interimar de Sorin Grindeanu, s-ar fi retras din acordul de principiu referitor la principalele angajamente ale României.

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Toni Neacșu afirmă că întâlnirea de la Palatul Cotroceni nu a dus la un rezultat, iar efectul ar fi fost chiar accentuarea crizei politice.

Potrivit acestuia, „știrea șoc a momentului” este că Sorin Grindeanu și PSD s-ar fi retras unilateral din acordul de principiu privind cei patru piloni considerați esențiali: PNRR, SAFE, aderarea la OCDE și ținta de reducere a deficitului bugetar.

Neacșu susține că, în urma acestei decizii, PSD nu ar mai urma să susțină în Parlament proiectele de lege promovate de actuala putere.

„Grindeanu a anunțat că partidele aflate încă la putere (...) nu se mai pot baza pe voturile parlamentarilor PSD pentru a-și trece legile, inclusiv cea privind salarizarea bugetarilor”, a scris Adrian Toni Neacșu.

„PSD este în opoziție parlamentară”

În opinia fostului magistrat, acordul dintre partide permitea Guvernului interimar să funcționeze fără asumarea costurilor politice ale unor măsuri nepopulare, în timp ce majoritatea parlamentară era asigurată cu sprijinul PSD.

Acesta consideră că schimbarea poziției social-democraților poate afecta adoptarea unor acte normative importante și avertizează asupra unor consecințe economice.

„Anunțul lui Sorin Grindeanu (...) echivalează cu ratarea tuturor țintelor României și anticipează un dezastru, care poate deveni catastrofal dacă ratingurile de țară sunt modificate”, a transmis Neacșu.

Apel către președintele Nicușor Dan

În finalul mesajului, Adrian Toni Neacșu îi cere președintelui Nicușor Dan să intervină pentru deblocarea situației politice și să faciliteze formarea unui nou Guvern.

Fostul judecător susține că șeful statului ar avea la dispoziție două variante: renunțarea la „liniile roșii” privind colaborarea cu AUR sau accelerarea procedurii de dizolvare a Parlamentului și organizarea unor alegeri anticipate.

„Acest șantaj al PSD (...) este cel care ar trebui să-l determine pe Nicușor Dan să iasă din paralizie și să-și aducă aminte că este în fișa postului lui să asigure țării un Guvern cu puterile prevăzute în Constituție”, a mai scris Adrian Toni Neacșu pe Facebook.

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