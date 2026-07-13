Abrudean, după consultările de la Cotroceni: PSD ar trebui să încheie criza politică, nu să ceară demisia lui Bolojan

Președintele Senatului, Mircea Abrudean spune că PSD ar trebui să încheie criza politică, nu să ceară demisia premierului Ilie Bolojan.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean spune că PSD ar trebui să încheie criza politică, nu să ceară demisia premierului Ilie Bolojan. / Foto: Mircea Abrudean- Facebook

Președintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, spune că PSD ar trebui să renunțe la solicitările privind demisia premierului Ilie Bolojan și să contribuie la ieșirea din criza politică, pe care o consideră provocată chiar de social-democrați.

Într-un mesaj transmis după consultările de la Palatul Cotroceni, Abrudean a amintit că Ilie Bolojan conduce un Guvern demis și are atribuții limitate.

„În loc ca PSD să îi ceară demisia premierului Ilie Bolojan, care, oricum, este premier demis, deci cu puteri limitate, mai bine ar lua decizia să încheie această criză politică, demarată tot de ei prin depunerea și votarea moțiunii de cenzură de la începutul lunii mai”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

„Suntem de peste două luni într-un blocaj politic”

Președintele interimar al Senatului susține că România se află într-un blocaj politic de mai bine de două luni și avertizează că situația poate afecta reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Suntem de mai bine de două luni într-un blocaj politic, iar lucrurile devin și mai grave dacă se fac presiuni în legătură cu legi care reprezintă jaloane în PNRR”, a transmis acesta.

Abrudean spune că disputele politice nu ar trebui să întârzie adoptarea reformelor de care depinde accesarea fondurilor europene.

„România nu își permite să mai piardă timp în dispute politice, în timp ce trebuie adoptate reformele necesare pentru accesarea fondurilor europene și consolidarea echilibrului bugetar”, a mai afirmat președintele interimar al Senatului.

Mircea Abrudean a făcut aceste declarații după consultările de luni de la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan în urma crizei politice declanșate de moțiunea de cenzură prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. După discuțiile de la Cotroceni, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia din funcția de premier. În replică, Mircea Abrudean a susținut că PSD ar trebui să contribuie la ieșirea din blocajul politic și să permită formarea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline, în condițiile în care România trebuie să adopte reformele asumate prin PNRR și să asigure stabilitatea bugetară.

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