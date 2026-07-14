Electric Castle 2026 va fi asigurat medical cu două ambulanțe, patru asistenți și 30 de voluntari. Dr. Horia Simu: „Vor lucra în ture de câte 12 ore!”

Festivalul Electric Castle, care se va desfășura în perioada 16-19 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, va beneficia de un dispozitiv medical format din două ambulanțe, patru asistenți medicali și aproximativ 30 de voluntari.

Festivalul Electric Castle, care se va desfășura în perioada 16-19 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, va beneficia de un dispozitiv medical format din două ambulanțe, patru asistenți medicali și aproximativ 30 de voluntari. | Foto: Electric Castle

Cu doar câteva zile înainte de startul uneia dintre cele mai mari manifestări muzicale din România, organizatorii și echipele medicale se pregătesc pentru cele patru zile de festival, la care sunt așteptați zeci de mii de participanți.

Potrivit informațiilor comunicate pentru monitorulcj.ro de dr. Horia Simu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, asistența medicală din perimetrul festivalului va fi asigurată de două ambulanțe, fiecare încadrată cu câte doi asistenți medicali, alături de aproximativ 30 de voluntari.

„Nu vor fi medici! Vor fi două ambulanțe, doi asistenți pe fiecare ambulanță și aproximativ 30 de voluntari. Se va lucra în ture de câte 12 ore.”, a declarat dr. Horia Simu pentru monitorulcj.ro.

Electric Castle 2026 se desfășoară în perioada 16-19 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, județul Cluj. Festivalul va începe încă din 15 iulie, odată cu deschiderea campingului și organizarea petrecerii dedicate participanților cazați în zona de camping.

Ediția din acest an reunește peste 250 de artiști români și internaționali, pe mai multe scene amplasate în incinta domeniului Banffy, fiind așteptați peste 250.000 de participanți pe parcursul celor patru zile de eveniment.

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