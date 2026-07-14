Remus Ştefureac, despre varianta anticipatelor: „Poate că ar putea duce la o deblocare a situaţiei, poate că nu”. Configurația parlamentară ar putea fi modificată.

Alternativa alegerilor anticipate este tot mai frecvent invocată în contextul adâncirii crizei politice. Directorul INSCOP Research avertizează că structura parlamentară poate suferi modificări.

Remus Ştefureac, despre varianta anticipatelor: „Poate că ar putea duce la o deblocare a situaţiei, poate că nu”. Configurația parlamentară ar putea fi modificată.|Foto: Valentina Prelipcean - monitorulcj.ro

Alegerile anticipate nu reprezintă o garanție pentru deblocarea situației în contextul crizei politice, astfel că fragmentarea în Parlament se va păstra, spune directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, scorul AUR s-ar putea dubla, iar PNR ar putea înregistra o creștere susținută.

Remus Ştefureac, despre varianta anticipatelor: „Poate că ar putea duce la o deblocare a situaţiei, poate că nu”. Configurația parlamentară ar putea fi modificată.

În mai 2026, 41% dintre români erau de părere ca alegerile anticipate sunt soluția pentru depășirea crizei politice - 26% dintre votantii PSD, 25% dintre votantii PNL, 39% dintre votantii USR și 63% dintre votantii AUR.. „Acum, după două luni de blocaje si nuanțarea discursului politic pe marginea acestui subiect, percepțiile probabil ca s-au modificat și ele”, spune Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În același timp, directorul INSCOP Research semnalează incertitudinile legate de soluționarea crizei politice prin intermediul anticipatelor:

„Poate ca alegerile anticipate ar putea duce la o deblocare a situației. Poate ca nu, așa cum au demostrat-o în mod repetat bulgarii.

Cert este că dacă ele ar fi organizate duminica viitoare, ele ar duce la dublarea scorului AUR, la o creștere la PNL, la o stagnare în acel mai bun caz a PSD, USR și UDMR, respectiv la o dispariția din viața politică parlamentară a SOS și POT”, explică Remus Ștefureac.

Opțiunea apariției unor partide noi în Parlament nu este exclusă:

„Ne putem trezi însă și cu partide noi în Parlament în condițiile nemulțumirilor cronice ale populației față de clasa politică, respectiv a incertitudinii legate de conduita publică/politică a lui Călin Georgescu”, mai spune Remus Ștefureac.

„Fragmentarea” parlamentară se va menține însă, cu impact direct asupra formării unei majorități necesare:

„O certitudine avem însă. Fragmentarea reprezentării în Parlamentul României se va păstra, cu toate consecințele ei asupra capacității de formare a unei majorități în condițiile evaporării compromisului politic”, a adăugat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, în mesajul citat.

Bolojan: „Dacă nu se va ajunge la o soluţie, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul”

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, declara luni că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie în situaţia în care partidele politice nu vor găsi „înţelepciunea şi responsabilitatea” pentru învestirea unui guvern.

„În toate democraţiile din lumea asta, atunci când se constată că nu este posibilă funcţionarea într-o formulă cât de cât stabilă a unui guvern pe baza rezultatelor parlamentare, aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa. Sigur, nu cred că modelul bulgar este cel mai bun, pentru că vecinii noştri au avut mai multe runde de alegeri care poate nu au schimbat toate datele, dar ei nu au avut situaţia noastră bugetară şi nu au fost puşi în situaţia să facă corecţii puternice. Dar, la un moment dat, dacă nu se va găsi înţelepciunea şi responsabilitatea pentru a ieşi din această situaţie pe care nu noi am creat-o, subliniez asta încă o dată, aceasta a fost creată ca urmare a moţiunii depuse de PSD, atunci în mod evident nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri”, a afirmat Ilie Bolojan.

Nicușor Dan nu exclude alternativa anticipatelor

Chiar dacă anterior șeful statului semnala că alternativa alegerilor anticipate nu reprezintă un scenariu de lucru, Nicușor Dan și-a nuanțat poziția și arată că această soluție nu poate fi exclusă:

„S-a discutat extrem, extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc şi cred că este foarte puţin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situaţia asta, plus încă trei, patru luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele şi după aceea o să îi rugăm să guverneze împreună”, a afirmat preşedintele României Nicușor Dan în cadrul unui interviu pentru Ştirile Pro TV.

Întrebat care ar fi condiţiile excepţionale care ar duce la alegeri anticipate, Nicuşor Dan a răspuns: „Un blocaj prelungit mult timp, fără speranţe de rezolvare. Eu cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament”.

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