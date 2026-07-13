Vasile Dîncu îl vede pe Alexandru Nazare premier de compromis: „Nu este respins nici de PSD, nici de alte partide!”

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu susține că Alexandru Nazare ar putea reprezenta o variantă de compromis pentru funcția de premier, însă doar în condițiile în care PSD va face parte din viitorul guvern.

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu susține că Alexandru Nazare ar putea reprezenta o variantă de compromis pentru funcția de premier. | Foto: Vasile Dîncu

Înaintea consultărilor politice programate luni la Palatul Cotroceni, Vasile Dîncu a declarat că Alexandru Nazare este unul dintre numele care ar putea întruni susținerea mai multor formațiuni politice, datorită experienței sale în domeniul finanțelor.

În același timp, social-democratul a exclus posibilitatea ca partidul să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru această funcție, conform ziare.com.

Dîncu: „Nazare este un foarte bun specialist”

Potrivit europarlamentarului PSD, Alexandru Nazare ar putea reprezenta o soluție de compromis pentru funcția de prim-ministru, însă numai într-o formulă guvernamentală din care să facă parte și PSD.

„Domnul Nazare nu este respins nici de PSD și nici de alte partide, pentru că are o calitate: este un foarte bun specialist în finanțe”, a declarat Vasile Dîncu.

Acesta a apreciat că experiența lui Nazare în domeniul economic îl recomandă pentru a gestiona actuala situație financiară a României, precizând însă că nu știe dacă această variantă a fost discutată oficial între partidele implicate în negocieri.

PSD nu îl susține pe Siegfried Mureșan

Vasile Dîncu a respins și scenariul în care europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan ar deveni premier în cadrul unei noi rotative guvernamentale.

„Nu are cum să accepte. Nici personalitatea lui Siegfried Mureșan nu cred că recomandă cu nimic această variantă. Eu cred că el este un iepure scos la interval”, a afirmat liderul PSD.

În opinia sa, după perioada în care Executivul a fost condus de reprezentanți ai dreptei, funcția de premier ar trebui să revină PSD, formațiune care a obținut cele mai multe voturi în actuala coaliție.

Dîncu: O coaliție fără USR este posibilă

Europarlamentarul a declarat că nu exclude formarea unui guvern fără USR, apreciind că majoritatea parlamentară ar putea fi menținută și în această formulă.

„Nu este o mare pierdere plecarea USR în opoziție”, a spus Dîncu, adăugând că o astfel de variantă depinde atât de poziția președintelui României, cât și de decizia Partidului Național Liberal.

Declarațiile vin în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni, unde liderii partidelor sunt chemați să discute despre desemnarea unui nou prim-ministru și formarea viitorului Guvern.

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