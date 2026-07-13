Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Blocajul politic continuă”. PSD cere demisia lui Ilie Bolojan

După aproape două ore de discuții la Palatul Cotroceni, liderii partidelor nu au ajuns la un acord privind formarea noului Guvern, iar negocierile rămân blocate.

Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Blocajul politic continuă”. PSD cere demisia lui Ilie Bolojan | Foto: Mălina Norocea / Inquam Photos

La mai bine de o lună de la căderea Guvernului Bolojan, România este fără majoritate politică și fără o fromulă de guvernare. Consultările între partidele politice care au avut loc astăzi, 13 iulie, de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără un rezultat, după două ore de discuții între președintele Nicușor Dan și partridele politice.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză PNL și USR că blochează orice variantă de compromis și refuză negocierile cu social-democrații. Grindeanu a declarat că, în cadrul întâlnirii cu președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor parlamentare, nu s-a ajuns la un acord privind viitorul Guvern și nici nu a fost discutat vreun nume pentru funcția de prim-ministru.

Conform declarațiilor lui Grindeanu, prima parte a consultărilor a vizat proiectele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În a doua parte, președintele Nicușor Dan a încercat să afle dacă partidele și-au schimbat pozițiile privind formarea unei noi majorități parlamentare.

Potrivit liderului PSD, acest lucru nu s-a întâmplat. El a susținut că PNL și USR au rămas pe aceeași poziție și continuă să invoce deciziile interne prin care refuză o colaborare cu PSD.

„Astăzi poate că tonul a fost mai temperat, dar nu s-a conturat o soluție”, a declarat Grindeanu, care consideră că tocmai aceste limite asumate de cele două partide fac imposibilă găsirea unei formule de guvernare.

În timpul consultărilor au fost puse pe masă mai multe variante pentru ieșirea din impasul politic. Varujan Pambuccian, a propus reluarea dialogului și refacerea coaliției de guvernare, dar cu un alt premier. La rândul său, Kelemen Hunor a venit cu ideea unui „guvern de armistițiu”, care ar presupune ca partidele să lase deoparte condițiile și deciziile asumate în ultimele săptămâni.

PSD cere în continuare demisia lui Bolojan

Mare parte din declarația lui Grindeanu a vizat situația premierului interimar Ilie Bolojan. Liduerul PSD a spus că, după căderea Guvernului prin votul Parlamentului, Executivul încearcă să lase în seama Parlamentului și a PSD responsabilitatea pentru adoptarea reformelor din PNRR, deși social-democrații nu mai sunt la guvernare. Grindeanu a repetat că PSD se află în opoziție și că nu poate fi chemat să asigure majoritatea doar atunci când este nevoie de voturi în Parlament. El a amintit că partidul nu mai are miniștri, secretari de stat sau alte funcții în Executiv și a susținut că un prim pas pentru ieșirea din blocaj ar fi demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar.

Conform conducerii PSD, numirea unui alt premier interimar, mai puțin implicat politic, ar putea duce la reluarea negocierilor dintre partide și la găsirea unei soluții pentru formarea unui nou Guvern.

Alegerile anticipate rămân pe masă

Întrebat despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, Sorin Grindeanu a declarat că această variantă rămâne pe masă, dar a avertizat că ar însemna prelungirea crizei politice și ar aduce o perioadă de instabilitate atât pe plan politic, cât și economic. Liderul PSD a spus că nu vede anticipatele ca pe o soluție favorabilă, însă nu exclude acest scenariu dacă negocierile pentru formarea noului Guvern vor rămâne blocate.

Grindeanu a mai afirmat că, în cazul în care România va ajunge la alegeri anticipate, PSD va intra în campanie fără să mai ia în calcul o majoritate cu PNL și USR, atât timp cât cele două partide își mențin deciziile de a nu guverna alături de social-democrați.

Liderul PSD a precizat, totodată, că la consultările de la Palatul Cotroceni nu s-a discutat despre niciun nume pentru funcția de prim-ministru. Potrivit acestuia, următoarea rundă de negocieri ar urma să aibă loc după revenirea președintelui Nicușor Dan din vizita oficială în Franța, când șeful statului va relua discuțiile cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou Guvern.

Criza politică a început după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar Executivul a rămas în funcție doar cu atribuții interimare. De atunci, partidele parlamentare încearcă să găsească o formulă pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui premier care să obțină votul Parlamentului.

În această perioadă, consultările convocate de președintele Nicușor Dan nu au dus la un acord între partide. Una dintre principalele teme aflate pe agenda discuțiilor rămâne adoptarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), necesare pentru accesarea fondurilor europene, în timp ce negocierile privind viitoarea formulă de guvernare continuă să fie blocate de diferențele de poziție dintre principalele formațiuni politice.

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