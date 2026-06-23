Remus Ștefureac, directorul INSCOP: „ O nouă respingere a unui Guvern ar declanșa «opțiunea nucleară» a alegerilor anticipate.”

România se află în continuare într-un blocaj politic, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de Parlament.

Sociologul Remus Ștefureac avertizează că o a doua încercare eșuată de învestire a unui Executiv ar putea duce la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, scenariu pe care îl descrie drept o adevărată „opțiune nucleară”. Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Sociologul Remus Ștefureac avertizează că o a doua încercare eșuată de învestire a unui Executiv ar putea duce la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, scenariu pe care îl descrie drept o adevărată „opțiune nucleară”.

Premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit luni seară să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Cabinetului său. Potrivit numărătorii oficiale, Executivul a primit doar 189 de voturi favorabile, în condițiile în care parlamentarii AUR au părăsit sala înainte de vot, conform radioromania.ro.

După eșecul din Parlament, președintele Nicușor Dan este obligat să reia consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Ștefureac: „Ar fi o catastrofă pentru țară”

Analistul politic și sociologul Remus Ștefureac consideră că România se apropie de un moment extrem de periculos din punct de vedere politic.

„O a doua respingere a unei propuneri de guvern ar declanșa «opțiunea nucleară» a alegerilor anticipate”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Potrivit sociologului, organizarea unor alegeri anticipate într-un moment de instabilitate economică și politică ar avea consecințe majore.

„Ar reprezenta o catastrofă pentru țară, pentru economie, pentru companii și pentru veniturile oamenilor”, a avertizat Ștefureac.

Cine ar câștiga din alegeri anticipate

Fondatorul INSCOP Research susține că majoritatea partidelor parlamentare ar avea de pierdut în cazul unui nou scrutin.

„Niciun partid, cu excepția AUR, nu ar avea de câștigat de pe urma unor alegeri anticipate”, a mai afirmat sociologul.

În ultimele luni, AUR a cerut în repetate rânduri organizarea de alegeri anticipate, în timp ce președintele Nicușor Dan a exclus posibilitatea unei formule guvernamentale care să includă partidul condus de George Simion.

Criza politică intră într-o nouă etapă

Blocajul politic actual a început la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. De atunci, România este condusă de un executiv interimar, iar două încercări consecutive de formare a unui nou guvern au eșuat.

În aceste condiții, consultările convocate de președintele Nicușor Dan devin decisive pentru evitarea unui scenariu care ar putea împinge țara către alegeri parlamentare anticipate și o perioadă prelungită de instabilitate politică.

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