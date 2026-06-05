Bolojan: „PNL nu va bloca alegerile anticipate dacă se va ajunge la această ipoteză.”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL nu se va opune organizării alegerilor anticipate dacă situația politică va conduce la un astfel de scenariu.

Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi seară că Partidul Național Liberal nu va bloca eventuale alegeri anticipate dacă se va ajunge la această ipoteză. | Foto: gov.ro

Liderul liberalilor consideră însă că este puțin probabil să se ajungă la alegeri anticipate.

Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi seară că Partidul Național Liberal nu va bloca eventuale alegeri anticipate dacă se va ajunge la această ipoteză.

Întrebat la Euronews România despre varianta alegerilor anticipate în cazul în care nu se reușește instalarea unui nou Guvern, Bolojan a afirmat că, potrivit experienței sale, este puțin probabil să se ajungă într-o astfel de situație, conform Agerpres.ro.

Alegerile anticipate, o ipoteză constituțională

„Sigur că este o ipoteză constituțională în condițiile în care două guverne nu reușesc să treacă de votul Parlamentului, președintele României poate declanșa alegeri anticipate”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că alegerile anticipate pot apărea în situația în care nu se găsește o formulă de funcționare, pe fondul unui Parlament fragmentat și al unor blocaje politice.

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PNL nu va bloca un astfel de scenariu

„Dacă e să fac o apreciere personală, PNL nu va bloca o astfel de ipoteză, dacă vom ajunge acolo, dar, conform experienței pe care am avut-o, e puțin probabil să ajungem într-o astfel de situație. Rămâne de văzut”, a afirmat liderul PNL.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind formarea unui nou Guvern și posibilitatea apariției unui blocaj politic în Parlament.

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