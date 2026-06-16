Alin Tișe: „Nu avem guvern. Statul român a trecut la varianta eco: funcționează fără conducere”

Liberalul clujean Alin Tișe ironizează situația politică a țării în contextul conflictelor partinice, cu efecte dramatice asupra economiei românești. „O țară întreagă trăiește într-un experiment unic: să vedem cât rezistă o națiune alimentată exclusiv cu scandal și orgolii. Fără guvern”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe: „Nu avem guvern. Statul român a trecut la varianta eco: funcționează fără conducere”| Foto: monitorulcj.ro

Într-un pamflet publicat pe pagina de Facebook, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, ilustrează situația critică a României, măcinată de luptele meschine de partid, care au decimat economia.

„Nu avem guvern. În sfârșit, statul român a trecut la varianta eco: funcționează fără conducere, pe baterii de optimism și promisiuni reciclate”, notează liberalul Alin Tișe în textul publicat pe pagina de Facebook.

Tișe semnala, luni, urgența unui guvern: situația economică dificilă generată de prelungirea crizei politice necesită responsabilitate politică și renunțare la orgoli, potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe: „Nu avem guvern. Statul român a trecut la varianta eco: funcționează fără conducere”

În condițiile în care politicienii nu reușesc să ajungă la un acord pentru susținerea unui executiv, Tișe arată în textul-pamflet că țara a ajuns neguvernată, la mâna unor partide în căutare de „procente electorale” ce clamează „patriotismul politic”.

Sursa: Alin Tișe – Facebook

„România ECO

Pamflet

Sunt atât de fericit! Trăiesc ECO.

Nu avem guvern. În sfârșit, statul român a trecut la varianta eco: funcționează fără conducere, pe baterii de optimism și promisiuni reciclate. Eu stau liniștit în opoziție, cu AUR și USR. Unii fac opoziție guvernului, alții opoziție realității, iar eu fac opoziție tuturor, ca să nu rămân în urmă.

Economia e pe butuci. De fapt, și butucii au început să se plângă că sunt prea sus față de nivelul actual. Cursul a explodat. Leul a decis că vrea să călătorească și el prin Europa, dar fără să ne întrebe dacă avem bani de bilet.

În fiecare dimineață deschid aplicația bancară cu emoția cu care deschideau strămoșii scrisorile de pe front. Inflația a crescut și ea. Nu mai cumpărăm produse, adoptăm prețuri.

Intrăm în magazin pentru un iaurt și ieșim cu un credit de nevoi personale și o lecție despre dezordinea piețelor.

Iar peste toate astea, a crescut imaginea politică a făcătorilor de țâfnă. O performanță remarcabilă: țara se scufundă, dar ego-urile plutesc impecabil. Avem lideri care confundă guvernarea cu postarea și competența cu numărul de distribuiri.

Imaginea plătită aduce nervi autentici. Campaniile sunt lustruite cu milioane, iar ideile sunt lustruite cu nimic.

Dacă ar exista o medalie olimpică pentru politică absurdă și scandal cu buget, am organiza festivitatea de premiere în fiecare seară.

România a ajuns singura corabie în care orchestra cântă, căpitanii se ceartă cine ține microfonul, pasagerii vând colaci de salvare pe rate, iar cei de pe punte aplaudă pentru că li s-a spus că asta înseamnă patriotism politic și procente electorale.

Dar, eu sunt fericit. N-avem guvern, avem sezon nou.

Economia cade, cursul sare, inflația aleargă, politicienii pozează, experții explică, influencerii jubilează, iar cetățeanul face calcule complexe la raft, pentru a afla dacă își permite luxul de a mânca și luna viitoare.

O țară întreagă trăiește într-un experiment unic: să vedem cât rezistă o națiune alimentată exclusiv cu scandal, orgolii și comunicate de presă. Fără guvern.

Între timp, leul fuge, inflația aleargă după el, antreprenorii dau faliment, iar politicienii se bat pentru oglindă, în timp ce casa arde”, notează Alin Tișe în mesajul citat.

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