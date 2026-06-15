Alin Tișe: „PNL, lipsit de sens. Au fost bune voturile «trădătorilor» când a contat scorul politic național”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a criticat modul în care PNL a reacționat la desemnarea liberalului Adrian Veștea în funcția de prim-ministru și a reamintit că România are nevoie urgentă de un Guvern.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe: „PNL, lipsit de sens” | Foto: monitorulcj.ro

„PNL, lipsit de sens. Zilele acestea m-am luminat și m-am liniștit. Atât cât pot eu să înțeleg, ca «baron local și trădător». Președintele Nicușor Dan și premierul fost-nominalizat Eugen Tomac, care n-au fost niciodată aliați cu PSD, acum sunt etichetați PSD-iști și fasciști, în opinia PNL”, a spus Alin Tișe, luni, 15 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alin Tișe: „Au fost bune voturile trădătorilor din PNL când a contat scorul politic”

Președintele Consiliului Județean Cluj a mai spus că unii membri din Partidul Național Liberal îl văd drept „trădător” pe actualul prim-ministru nominalizat, „liberalul cu pedigree” Adrian Veștea.

„Sigur, voturile aduse la partid, de către acești trădători, au fost foarte bune atunci când au contat la scorul politic național, pentru ca PNL să ajungă la guvernare. Dar liberalii, cei care până acum o lună erau îmbrățișați strâns cu PSD, iar în trecut îmbrățișați repetat, sunt acum fecioare (îmbrățișarea s-a făcut ca să fie Ilie Bolojan prim ministru și PNL la butoane; atunci era foarte bine!) Extraordinar cum funcționează noua alchimie politică: cine n-a fost cu PSD devine peste noapte PSD-ist, iar cine a stat la masă cu PSD își ia certificat de puritate și aură de neprihănire”, a mai adăugat Alin Tișe.

Alin Tișe: „România are nevoie urgent de un guvern proeuropean”

Conform șefului forului județean, problema de fond este cu totul alta: PNL are nevoie urgent de o clarificare a identității doctrinare în viitor, ca partid național-conservator și recâștigarea electoratului pierdut.

„PNL nu aparține unui om sau altuia, aparține în egală măsură tuturor membrilor. Cei care conduc vremelnic acest partid sunt acolo cu votul nostru, al tuturor, și nu invers. Țara are nevoie urgent de un guvern proeuropean. Fiecare zi fără un guvern deplin funcțional este o zi în care România pierde”, a reiterat Alin Tișe.

Președintele CJ Cluj a spus că, în lipsa unui Guvern cu puteri depline:

economia încetinește

investițiile sunt amânate

cetățenii suportă costul incertitudinii

„Criza nu mai poate fi prelungită. Țara are nevoie de stabilitate și acțiune imediată”, consideră Tișe.

El a spus că PNL va plăti pentru această lipsă de logică și sens, dar mai ales pentru că și-a uitat menirea de partid național, care apără interesul țării și al oamenilor.

„Viitorul va fi martorul meu!

P.S.

PNL are obligația să contribuie la formarea unui guvern și să-i ofere țării stabilitate. După ce își asumă această responsabilitate, dacă dorește, poate alege să treacă în opoziție. Interesul României trebuie să fie mai presus de calculele politice”, a conchis Alin Tișe.

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