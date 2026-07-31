Codul galben de caniculă, prelungit la Cluj. Cât e valabilă avertizarea?

Meteorologii au prelungit valabilitatea codului galben de caniculă în județul Cluj.

Codul galben de caniculă, prelungit la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat vineri, 31 iulie 2026, prelungirea valabilității pentru codul galben de caniculă în Cluj și alte județe.

Codul galben de caniculă, prelungit la Cluj

Codul galben de caniculă pentru județul Cluj a intrat în vigoare astăzi, 31 iulie 2026, la ora 10, iar ANM a prelungit valabilitatea.

„Sâmbătă (01 august), în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade”, a anunțat ANM, vineri.

Codul galben de caniculă, prelungit în județul Cluj | Foto: meteoromania.ro

Astfel, valabilitatea codului galben de caniculă a fost prelungită până duminică, 2 august 2026, ora 10.

Interval de valabilitate cod galben de caniculă în Cluj: 31 iulie 2026, ora 10 - 01 august, ora 10, prelungit până în 2 august 2026, ora 10.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: