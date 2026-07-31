România intră în cursa europeană a inteligenței artificiale. Proiectul „RO AI Factory” ar putea deveni funcțional în 2027!

Uniunea Europeană a lansat un amplu program de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, iar România se află printre statele care vor beneficia de acest demers.

Uniunea Europeană a dat startul unui amplu program de investiții în infrastructura de inteligență artificială, iar România se numără printre statele care ar putea beneficia de această inițiativă. | Imagine generată cu ajutorul AI

Uniunea Europeană a dat startul unui amplu program de investiții în infrastructura de inteligență artificială, iar România se numără printre statele care ar putea beneficia de această inițiativă.

Proiectul „RO AI Factory”, găzduit de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ar putea deveni operațional în prima parte a anului 2027.

Inițiativa face parte din strategia Uniunii Europene de a reduce decalajul față de Statele Unite și alte puteri în domeniul inteligenței artificiale, prin dezvoltarea unor centre de calcul de înaltă performanță destinate antrenării modelelor AI, conform stiripesurse.ro.

UE investește miliarde de euro în infrastructura pentru inteligență artificială

Comisia Europeană a lansat procesul de selecție pentru șapte consorții industriale care vor construi „gigafabrici” de inteligență artificială, centre de calcul specializate ce vor furniza puterea de procesare necesară dezvoltării modelelor AI.

Planul prevede realizarea a patru centre de dimensiuni mai mici, dotate cu între 25.000 și 75.000 de cipuri dedicate inteligenței artificiale, precum și a trei centre de mari dimensiuni, fiecare echipat cu între 40.000 și 100.000 de cipuri specializate.

Potrivit Comisiei Europene, proiectele mai mici ar putea beneficia de finanțări publice de până la un miliard de euro, iar cele de mari dimensiuni de până la două miliarde de euro. Finanțarea publică nu va depăși 35% din investiția totală, iar împreună cu fondurile private investițiile ar putea ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro.

România dezvoltă prima fabrică de inteligență artificială

România participă la acest program prin RO AI Factory, un proiect european care va fi găzduit de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București).

Potrivit directorului general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, proiectul ar putea deveni funcțional în prima parte a anului 2027.

„Începând de anul acesta, România are un proiect european pe hartă: prima fabrică de inteligenţă artificială RO AI Factory. El va fi găzduit la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti”, a declarat Adrian-Victor Vevera.

Institutul de Inteligență Artificială din Cluj, parte din consorțiu

Proiectul va fi dezvoltat de un consorțiu din care fac parte mai multe instituții și organizații, printre care Politehnica București, Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Institutul de Inteligență Artificială din Cluj și Institutul de Bioresurse.

Reprezentanții ICI București precizează că proiectul se bazează pe experiența acumulată în ultimii ani în domeniul infrastructurilor europene de supercomputing și al centrelor de competență pentru calcul de înaltă performanță.

Potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană, ofertele pentru construirea centrelor de calcul vor fi selectate până la începutul anului viitor, iar consorțiile câștigătoare vor avea la dispoziție 18 luni pentru implementarea proiectelor.

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