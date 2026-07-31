Restricții temporare de circulație în zona Cluj Arena cu ocazia festivalului UNTOLD ONE 2026. Ce străzi se închid?

Primăria Cluj-Napoca a anunțat restricții temporare de circulație în zona stadionului Cluj Arena cu ocazia desfășurării festivalului UNTOLD ONE 2026.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat restricții temporare de circulație în zona stadionului Cluj Arena | Foto: DepositPhotos.com

Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunţat, vineri, 31 iulie 2026, o serie de restricţii de circulaţie cu caracter temporar, care se vor aplica în contextul desfăşurării festivalului UNTOLD ONE 20206.





Restricții de circulație temporare cu ocazia UNTOLD ONE 2026

Reorganizarea circulației în zona stadionului Cluj Arena

Începând de astăzi, 31 iulie 2026, au fost dispuse următoarele restricții de circulație:

în perioada 31 iulie – 17 august 2026, Aleea Stadion pietonal;

în perioada 31 iulie – 17 august 2026, platoul pietonal dintre Cluj Arena și BT Arena;

în perioada 31 iulie – 17 august 2026, perimetrul cuprins între Parcul Stadion și strada Splaiul Independenței;

în perioada 31 iulie – 17 august 2026 latura de Nord a Parcului Central Simion Bărnuțiu, perimetrul cuprins între strada George Coșbuc, clădirea UAD și strada Splaiul Independenței;

închiderea circulaţiei rutiere pe Aleea Stadion, în perioada 31 iulie - 17 august 2026, în intervalul orar 23.30 – 04.30;

închiderea circulației rutiere pe strada Splaiul Independenței de la podul Garibaldi până la intersecţia cu strada George Coșbuc, din data de 31 iulie 2026, ora 00.00 până în data de 2 august 2026, ora 23.59, cu excepția tramvaiului CTP;

închiderea circulației rutiere pe strada Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la intersecţia cu strada George Coșbuc, în data de 3 august 2026, de la ora 00.00 până la ora 23.59;

închiderea circulaţiei rutiere, pe strada Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la Pod Napoca, din data de 4 august 2026, ora 00.00 până în data de 12 august 2026, ora 04.30;

închiderea circulaţiei rutiere, pe str. Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la strada George Coșbuc, din data de 12 august 2026, ora 04.30, până în data de 17 august 2026, ora 04.30;

închiderea circulaţiei rutiere pe strada George Coşbuc sensul de mers spre strada Splaiul Independenței, de la Aleea Stadionului până la intersecția cu strada Splaiul Independenței, din data de 31 iulie 2026, ora 00.00 până în data de 2 august 2026, ora 23.59;

închiderea circulaţiei rutiere pe strada George Coşbuc sensul de mers spre strada Splaiul Independenței, de la strada Cardinal Iuliu Hossu până la intersecția cu strada Splaiul Independenței, în data de 3 august 2026, de la ora 00.00 până la ora 23.59;

închiderea circulaţiei rutiere pe strada George Coşbuc, de la strada Splaiul Independenţei până la intersecţia cu strada Cardinal Iuliu Hossu, din data de 4 august 2026, ora 00.00 până în data de 12 august 2026, ora 04.30;

închiderea circulaţiei rutiere pe strada George Coşbuc, de la intersecția cu Aleea Stadion până la intersecţia cu strada Splaiul Independenţei (pe sensul de mers înspre strada Splaiul Independenței), din data de 12 august 2026, ora 4.30, până în data de 17 august 2026, ora 04.30, cu excepția CTP;

închiderea parcării situată în proximitatea Sălii Sporturilor „Horia Demian” din data de 5 august 2026, ora 7.00 până în data de 11 august 2026, ora 5.00;

eliberarea parcărilor de pe strada Arany Janos, de la intersecție cu strada Dumitru Fărcaș până la intersecție cu strada Nuferilor, din data de 5 august 2026, ora 23.00 până în data de 10 august 2026, ora 8.00.

eliberarea parcărilor de pe strada Nuferilor, din data de 5 august 2026, ora 23.00, până în data de 10 august 2026, ora 8.00.

Pentru siguranţa participanţilor şi buna desfăşurare a manifestării se aprobă interzicerea accesului pietonilor în zona Sălii Polivalente, a stadionului Cluj Arena și în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, perimetrul restricţionării accesului, fiind Aleea Stadion, strada George Coşbuc, de la intersecție cu strada Cardinal Iuliu Hossu până la intersecție cu strada Splaiul Independenței, strada Cardinal Iuliu Hossu, strada Splaiul Independenţei, de la Pod Garibaldi până la Pod Napoca, strada Dumitru Fărcaș şi strada Arany Janos de la numărul 17 până la numărul 21, din data de 4 august 2026, ora 00.00 până în data de 12 august 2026, ora 7.00.

Pentru fluidizarea circulației rutiere este necesară deschiderea traficului rutier pe strada Splaiul Independenței pe sensul de mers spre strada George Barițiu de la pod Napoca, din data de 4 august 2026, ora 00.00 până în data de 12 august 2026, ora 4.30, dacă situația o impune.

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Foto: DepositPhotos.com

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