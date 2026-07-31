Alin Tișe: „PNL, fără alianțe cu PSD timp de 20 de ani? Atunci urmează ani de opoziție”

Liberalul clujean Alin Tișe ironizează abordările hazardate ale unor lideri PNL potrivit cărora partidul nu va mai face alianțe cu PSD în următorii 10-20 de ani. „Strategia presupune, în sfârșit, o reformă în opoziție. Dar, domnul Bolojan, care a făcut înțelegeri la Bihor cu PSD și USR, este de acord?”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe: „PNL, fără alianțe cu PSD timp de 20 de ani? Atunci urmează ani de opoziție”| Foto: monitorulcj.ro

Recent, primarul liberal al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara în cadrul unui interviu că PNL nu mai poate guverna cel puţin 10-20 de ani alături de PSD, astfel încât cel mai probabil va urma o alianță PSD-AUR.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și inițiatorul Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul PNL, spune că o asemenea abordare presupune în perspectivă ani de opoziție pentru liberali și o reformă „reală” a formațiunii.

Altfel, potențialele alianțe pentru PNL rămân incerte:

„Nu știu cu cine va mai face alianță, dar asta este o altă discuție... Strategia aceasta mă bucură enorm, pentru că, în sfârșit, acest partid se va reforma. O reformă în opoziție”, notează Alin Tișe în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Alin Tișe: „PNL, fără alianțe cu PSD timp de 20 de ani? Atunci urmează ani de opoziție”

Însă, după cum arată liberalul clujean Alin Tișe, reforma „reală” a partidului va însemna aplicarea concretă și coerentă a principiilor meritocrației: partidul să fie condus de oameni competenți, cu voturi în spate, care au avut rezultate în administrație, iar nu de „recitatori de punctaje pentru preaslăvirea șefului vremelnic”.

Tișe lansează săgeți către președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan, care a promovat alternativa opoziției pentru partid, dar a făcut alianțe în teritoriu cu PSD și USR:

„În cele cinci mandate de ales uninominal, nu am făcut alianțe cu PSD sau cu alte partide.

Dar, domnul Bolojan, care a făcut înțelegeri la Bihor cu PSD și USR, este de acord?”, întreabă Tișe.

Sursa: Alin Tișe – Facebook

„Atenție!

PNL fără PSD, 10-20 de ani!

Am citit în presă o declarație recentă și am făcut ochii mari: «PNL, timp de 10–20 de ani, nu va mai face alianțe cu PSD».

Aceasta a fost declarația făcută recent de un „șef PNL-ist”.

Doamne ajută!

Doamne ajută!

Doamne ajută!

Asta înseamnă, pentru PNL, că timp de 20 de ani va sta în opoziție.

Adică nu va face alianțe de guvernare cu PSD și, evident, nu va accepta nici eventuale voturi din partea PSD.

La fel, nu va face alianțe nici cu AUR și nici nu va accepta voturi din partea AUR.

Nu știu cu cine va mai face alianță, dar asta este o altă discuție… Voi știți, oare cu cine?!

Strategia aceasta mă bucură enorm, pentru că, în sfârșit, acest partid se va reforma. O reformă în opoziție.

O reformă reală, în care competența și meritocrația să câștige.

Adică, cei aleși și competenți, cu rezultate, să conducă partidul, nu slugarnicii inutili, numiți în funcții și transformați în recitatori de punctaje pentru preaslăvirea șefului vremelnic.

Doamne ajută!

P.S.

Eu înțeleg pe deplin acest mesaj, (fără PSD!), întrucât niciodată, în ultimii 20 de ani, în cele cinci mandate de ales uninominal, nu am făcut alianțe cu PSD sau cu alte partide.

Dar, domnul Bolojan, care a făcut înțelegeri la Bihor cu PSD și USR, este de acord?

Acestea sunt fapte, nu vorbe goale.

Deci, «puciștii trădători» sunt în altă parte…

Sper să înțeleagă asta și cei din PNL cu «pedigree original», care au făcut alianțe ba cu PSD, ba cu USR, ba cu AUR, în toți acești ani”, notează președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în mesajul său.

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