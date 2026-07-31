Fitch decide astăzi ratingul României. Ce ar însemna pentru economie o retrogradare la categoria „junk”?

România așteaptă, vineri, decizia agenției internaționale Fitch Ratings privind ratingul suveran de țară, una dintre cele mai importante evaluări pentru economia națională.

Agenția internațională Fitch Ratings urmează să anunțe, vineri, decizia privind ratingul suveran al României, un indicator esențial pentru stabilitatea economiei și încrederea investitorilor. | Foto: monitorulcj.ro

Agenția internațională Fitch Ratings urmează să anunțe, vineri, decizia privind ratingul suveran al României, un indicator esențial pentru stabilitatea economiei și încrederea investitorilor.

Analiștii estimează că ratingul va fi menținut, însă avertizează că o eventuală retrogradare la categoria „junk” ar avea efecte majore asupra costurilor de finanțare și încrederii investitorilor, conform stiripesurse.ro.

Fitch va analiza, în aceeași zi, și ratingurile Cehiei și Croației, însă România este considerată cazul cel mai urmărit, pe fondul contextului economic și al instabilității politice.

Analiștii Erste: Ratingul României ar putea fi menținut

Potrivit unei analize realizate de Erste Group, nu sunt așteptate modificări ale ratingului suveran sau ale perspectivei pentru România, în ciuda provocărilor economice și politice.

„Deși România se află în mod clar în centrul atenției, ne așteptăm ca niciuna dintre cele trei țări menționate să nu înregistreze modificări ale ratingului sau ale perspectivei”, notează analiștii Erste Group.

De ce este important ratingul de țară

Evaluarea realizată de Fitch este urmărită atent de investitori, deoarece influențează costurile la care statul român se poate împrumuta și percepția asupra riscului investițional.

Reprezentanții Erste atrag însă atenția că menținerea ratingului nu înseamnă dispariția problemelor economice. Potrivit acestora, România traversează o perioadă marcată de inflație ridicată, măsuri de consolidare fiscală și incertitudine politică, factori care afectează climatul investițional.

Ministerul Finanțelor: Menținerea ratingului este esențială

Înaintea evaluării Fitch, reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut discuții tehnice cu specialiștii agenției de rating.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că menținerea ratingului este esențială pentru stabilitatea financiară a României.

„Menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influențează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice”, a afirmat Alexandru Nazare.

Decizia va fi anunțată după închiderea piețelor financiare

Fitch Ratings urmează să publice oficial vineri, după închiderea piețelor financiare, decizia privind ratingul de credit suveran și perspectiva României.

Potrivit analiștilor, fundamentele economiei și ale sistemului bancar rămân solide, însă încrederea investitorilor va depinde în continuare de capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și reformele asumate.

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