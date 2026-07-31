A fost aprobat unul dintre cele mai importante proiecte din Apahida. Școală, blocuri, centru multifuncțional și parc.

În Consiliul Local din Apahida au aprobat noul PUZ pentru fosta platformă IPEG, proiect care va schimba fața comunei.

A fost aprobat noul PUZ pentru fost platformă IPEG din Apahida | Foto: Facebook, Cristina Belce

A fost aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru unul dintre cele mai importante proiecte de regenerare urbană din comuna Apahida.

În ședința de joi, 30 iulie 2026, în Consiliul Local Apahida a fost aprobat noul PUZ pentru fosta platformă IPEG, unul dintre cele mai importante proiecte de regenerare urbană și dezvoltare modernă ale comunei.

Cristina Belce: „Am făcut un pas istoric pentru viitorul Apahidei!

„Am făcut un pas istoric pentru viitorul Apahidei! (…) Încă de la începutul mandatului am considerat că viitorul acestei zone (fosta platformă IPEG - n. red.) va influența dezvoltarea Apahidei pentru următoarele decenii. De aceea, ne-am asumat misiunea de a transforma un proiect care ridica multe semne de întrebare într-un proiect adaptat nevoilor unei comunități moderne”, a anunțat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul a precizat că acest proiect a fost adus la standardele pe care locuitorii Apahidei le merită.

Școală nouă, parc mare și centru multifuncțional

23.500 de metri pătrați vor fi alocați pentru servicii publice, spații care vor rămâne, după expropieri, în patrimoniul comunității și unde vor putea fi realizate următoarele:

o școală nouă, cu o capacitate de aproximativ 1.000 de elevi

un centru cultural multifuncțional;

un parc public generos, destinat tuturor locuitorilor.

Cristina Belce a mai precizat că proiectul aprobat este substanțial diferit față de varianta inițială, prin reducerea semnificativă a densității și a presiunii asupra infrastructurii:

Suprafața destinată instituțiilor publice a crescut de la 2.000 mp la 23.500 mp, adică de peste 11 ori.

Numărul apartamentelor a fost redus de la 720 la 250 de unități, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 61%.

de la 720 la 250 de unități, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 61%. Densitatea medie a fost redusă cu 40%. Densitatea în zona mixtă a fost redusă cu 14%.

Înălțimea medie a clădirilor a fost redusă de la 27 de metri la 17 metri, ceea ce reprezintă o reducere de peste 35%.

Cristina Belce. „Nu vom avea doar un nou cartier, ci un pol de dezvoltare urbană”

„Acest proiect nu înseamnă doar construirea unui nou cartier. Înseamnă transformarea unei foste platforme industriale într-un nou pol de dezvoltare urbană, construit în jurul educației, al spațiilor publice, al culturii și al calității vieții. Sunt convinsă că, peste ani, vom primi această hotărâre ca pe unul dintre cele mai importante momente din dezvoltarea Apahidei”, a conchis Cristina Belce.

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