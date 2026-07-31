Guvernul României: „Companiile de pe piața de carburanți au dat asigurări că NU rămânem fără combustibili”

Guvernul României a anunțat că firmele de pe piața de distribuție de carburanți au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea de pe piață și că nu există probleme cu aprovizionarea.

Companiile de pe piața de carburanți: Nu există probleme de aprovizionarea de combustibili | Foto: monitorulcj.ro

În contextul zvonurilor că România ar putea rămâne fără motorină și benzină în perioada următoare, companiile de pe piața de distribuție de carburanți au dat asigurări că nu există probleme la aprovizionarea de combustibili.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, și Sorin Elisei, secretarul general al ministerului, au avut vineri, 31 iulie 2026, la Palatul Victoria, un comandament de lucru cu reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieței interne.

Companiile de pe piața de distribuție carburanți au dat asigurări că nu există probleme cu aprovizionarea cu combustibili

Potrivit unui comunicat al Guvernului, a fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție, potrivit pârghiilor legale, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești.

„Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Sunt înregistrare anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară, însă există soluții pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național”, se arată în comunicatul Guvernului României.

Executivul, în strâns dialog cu companiile de profil, a precizat că acționează pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: