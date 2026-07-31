Curtea de Apel București suspendă șase hotărâri luate de Guvernul Bolojan, la sesizarea PSD

Curtea de Apel București a decis suspendarea a șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma unor reclamații formulate de PSD.

Curtea de Apel București suspendă șase hotărâri luate de Guvernul Bolojan, la sesizarea PSD|Foto: gov.ro

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunța marți că PSD a depus plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026.

„Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile”, declara președintele PSD.

Curtea de Apel București suspendă șase hotărâri luate de Guvernul Bolojan, la sesizarea PSD

Deciziile au fost luate joi și se referă la mai multe acte normative adoptate de Executiv recent.

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Una dintre acestea prevede instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

O altă hotărâre vizează aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

Minutele deciziilor, care sunt executorii de drept:

*„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 545/2026 pentru modificarea anexei 3 la Hotărârea Guvernului 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului 1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.588 din 17 iulie 2026, până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenție. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel București”.

*„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 546/2026 privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau organizații internaționale de schimb de organe în anul 2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 587 din 17 iulie 2026, până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea actului. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel București”.

*„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 547/2026 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 784/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Lovrin și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 21 iulie 2026, până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenție. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel București”.

*„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 509/2026 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 544 din 2 iulie 2026, până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea actului. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel București”.

*„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 569/2026 privind aprobarea Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 28 iulie 2026, până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenție. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel București”.

*„Dispune suspendarea HG 571/2026, până la pronunțarea instanței de fond. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenție accesorie. Executorie de drept. Recursul nu este suspensiv de executare. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel București”.

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