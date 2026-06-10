Alin Tișe: „PNL trebuie să aleagă: participă la construirea unei soluții pentru România sau rămâne captiv într-un joc politic”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a spus că PNL poate alege să participe la construirea unei soluții pentru România sau să rămână captiv într-un joc politic.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Președintele a desemnat un premier pentru construirea unui guvern proeuropean. Este vorba despre Eugen Tomac, care are nevoie de susținere din partea partidelor parlamentare pentru a putea forma un guvern.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a spus că, în loc să participe la soluție, PNL repetă obsesiv aceeași placă: „PSD și AUR să guverneze!”, „PSD și AUR au produs criza!”, „PSD și AUR sunt responsabili!”.

Alin Tișe: „Nu înțeleg ce are PNL împotriva stabilității și a unui posibil guvern proeuropean dorit de președintele Nicușor Dan

„Și o repetă. Și iar o repetă. Și iar, și iar, și iar…, o spun la nesfârșit. Am înțeles că această criză a fost produsă de PSD și AUR. Am înțeles că PNL vrea opoziție. Am înțeles! Dar, nu înțeleg ce are PNL împotriva stabilității și a unui posibil guvern proeuropean dorit de președintele Nicușor Dan. Ce are PNL cu asta? În cazul în care PNL persistă pe această linie și uită de interesul național în favoarea interesului politic, cine credeți că va avea de suferit? Toată țara, în mod evident, dar în principal antreprenorii, oamenii activi care aduc plusvaloare, dreapta productivă, tocmai electoratul de bază și fidel al PNL - atât cât a mai rămas”, a spus Alin Tișe, miercuri, 10 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit șefulul forului județean, în tot acest timp, România se confruntă cu dezechilibre economice grave, cursul valutar este sub presiune, mediul de afaceri este sufocat, iar oamenii așteaptă stabilitate.

„Cu toate acestea, un partid care se revendică drept proeuropean (PNL - n. red.) împinge discursul exact către forțele pe care pretinde că le combate. Invocarea permanentă a trecutului și a conflictelor politice cu PSD - cei cu care PNL s-a îmbrățișat la guvernare pentru a avea un prim-ministru în condițiile unui scor electoral de doar 13% - nu plătește salarii, nu salvează firme și nu atrage investiții. România are nevoie de responsabilitate, nu de refrene politice”, a mai spus Alin Tișe.

Conform președintelului CJ Cluj, interesul național nu înseamnă blocaj sau calcule de partid împinse la extrem, ci înseamnă măsură.

Alin Tișe: „PNL trebuie să aleagă: participă la construirea unei soluții pentru România sau rămâne captiv într-un joc politic”

„Nu înseamnă repetarea unor lozinci până când țara ajunge la limită. PNL trebuie să aleagă: participă la construirea unei soluții pentru România sau rămâne captiv într-un joc politic care costă tot mai scump întreaga țară. Și asta pentru un presupus câștig electoral, despre care unii cred că va veni. Stop, fraților din PNL! Ajunge!”, a mai punctat Alin Tișe.

Șeful forului județean a mai adăugat că PNL este un partid național-conservator și nu poate afirma că își dorește alt tip de guvern decât unul proeuropean.

„Doar dacă își reneagă propria identitate. Cu sau fără PNL, acesta este interesul național. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă. Are nevoie de un guvern proeuropean! Acum!

P.S.

«Istoria este în mare parte despre lucruri pe care nimeni nu credea că se vor întâmpla.» (Timothy Snyder, istoric)”, a conchis Alin Tișe.

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