SANITAS suspendă greva generală: „Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să reia negocierile!”

Federația SANITAS a anunțat, vineri, suspendarea grevei generale declanșate în 28 iulie, după ce susține că și-a atins o parte dintre obiective.

Federația SANITAS a suspendat, vineri, greva generală declanșată în 28 iulie, după ce reprezentanții sindicatului au afirmat că au obținut primele rezultate în urma protestelor. Foto: Sindicatul Județean Sanitas Cluj

Federația SANITAS a suspendat, vineri, greva generală declanșată în 28 iulie, după ce reprezentanții sindicatului au afirmat că au obținut primele rezultate în urma protestelor.

Reprezentanții sindicali spun că protestul nu încetează definitiv, ci este suspendat până la apariția unui nou proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform stiripesurse.ro.

Sindicaliștii afirmă că decizia a fost luată pentru a oferi factorilor politici posibilitatea de a relua negocierile privind o nouă lege a salarizării.

SANITAS: „Am reușit! Am fost auziți!”

În mesajul transmis membrilor de sindicat, Federația SANITAS susține că greva și-a atins primul obiectiv, acela de a atrage atenția asupra problemelor din sistemul public de sănătate și din asistența socială.

„Astăzi putem spune cu toată convingerea: Am reușit! Am fost auziți! Am demonstrat că SANITAS este o forță organizată, hotărâtă și unită. Greva noastră și-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială”, au transmis reprezentanții federației.

Sindicaliștii au amintit și faptul că, în 29 iulie, Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante din sistem, în limita bugetului aprobat.

„Proiectul Legii salarizării nu mai există”

Reprezentanții SANITAS susțin că proiectul actual al Legii salarizării nu mai este de actualitate și cer elaborarea unui nou act normativ.

„Am explicat timp de mai multe săptămâni de ce este un proiect inechitabil și lipsit de logică economică. (...) Am demonstrat că legea e greșită inclusiv experților Băncii Mondiale. Am obținut și o decizie de instanță care confirmă că guvernul Bolojan este interimar și nu mai are puterea politică de a construi și promova un proiect de lege”, au transmis sindicaliștii.

Potrivit SANITAS, principalele obiective în perioada următoare sunt negocierea unei noi legi a salarizării, „mai corectă, mai coerentă și mai echitabilă”, precum și reluarea discuțiilor cu un factor politic care are puterea legală de a lua decizii.

Greva este suspendată, nu închisă

Consiliul Național SANITAS a decis suspendarea conflictului de muncă până la apariția unui nou proiect de lege.

„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, au precizat reprezentanții federației.

Sindicaliștii au subliniat că, dacă revendicările nu vor fi soluționate, greva generală poate fi reluată fără reluarea tuturor etapelor prevăzute de lege.

Sindicatele din sectorul public își unesc forțele

Federația SANITAS a anunțat că, alături de cele cinci confederații sindicale, va continua demersurile pentru negocierea unei noi legi a salarizării, împreună cu sindicate din educație, administrație publică, cultură și alte sectoare bugetare.

Până la reluarea negocierilor, membrii SANITAS vor purta banderole în semn de protest și au transmis mulțumiri pacienților pentru răbdare și înțelegere.

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