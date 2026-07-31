Lotul „Meseș”, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Transilvania, ar putea avea autorizație de construire până la final de 2026.

Cel mai dificil lot al Autostrăzii Transilvania, lotul „Meseș”, ar putea avea avea autorizație de construire până la finalul anului 2026.

Lotul „Meseș”, parte a Autostrăzii Transilvania, ar putea avea autorizație de construire până la finalul anului 2026 | Foto: Facebook, Cristian Pistol

Lotul „Meseș” este cel mai dificil și mai spectaculos proiect de pe Autostrada Transilvania și ar putea avea autorizație de construire până la finalul anului 2026.

Autostrada Transilvania: Lotul „Meseș” ar putea avea autorizație de construire la până la final de 2026

La tronsonul „Meseș”, în următoarele luni vor fi finalizate și aprobate soluțiile tehnice, iar obiectivul este ca până la sfârșitul anului să poată fi emisă autorizația de construire.

Lotul „Meseș” cuprinde un tronson de autostradă de 41 de km între Poarta Sălajului și Nușfalău.

„În acest moment, autostrada se află în etapa de proiectare de detaliu. Se lucrează la drumurile tehnologice, organizarea de șantier, arheologie, sau deminare. Pentru alegerea celor mai bune soluții tehnice, sunt în plină desfășurare investigațiile geotehnice care analizează în detaliu fiecare metru din traseu”, a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, joi seara, 30 iulie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Este cel mai compex studiu geotehnic realizat vreodată în România: aproape 1.000 de foraje, însumând circa 25 km de foraj, cu adâncimi care ajung până la aproape 250 de metri în zona Tunelului Meseș.

„Autostrada nu înseamnă doar asfalt. Înseamnă proiectare serioasă, mii de ore de muncă în teren, studii complexe și decizii tehnice grele care trebuie luate corect de la început. Iar pe tronsonul «Meseș» succesul înseamnă să măsori de 10 ori și să tai o singură dată”, a mai adăugat secretarul de stat.

Peste 6 mld. lei pentru lotul „Meseș”, cel mai scump contract de infrastructură rutieră din România

Cu o valoare de 6,62 miliarde lei (fără TVA), lotul „Meseș” reprezintă cel mai scump contract de infrastructură rutieră semnat până acum în România. Contractul a fost semnat în aprilie 2025.

Proiectarea și execuția secțiunilor Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău a fost atribuită asocierii de firme turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS - Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS.

Construcția celor două secțiuni, cu o lungime totală de 41 km, trebuie finalizată în 78 de luni (18 luni proiectare, 60 de luni execuție).

Tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 km, va fi cel mai lung tunel de autostradă din România. Acest tunel va fi format din două galerii unidirecționale care împreună totalizează 5,78 km.

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