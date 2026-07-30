Peste 61% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță din concediul anual

România deschide clasamentul european al statelor în care cetățenii nu își permit o săptămână de vacanță. Astfel, mai bine de 61% dintre români nu își permit o vacanță de șapte zile departe de casă.

Peste 61% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță din concediul anual| Foto: DepositPhotos.com

27,5% dintre europeni nu și-au permis o vacanță de o săptămână, anul trecut, potrivit datelor publicate joi de oficiul european de statistică Eurostat.

România conduce clasamentul negativ la nivel european: mai bine de 61% dintre români nu au reușit să aibă o vacanță de o săptămână departe de casă în 2025.

Peste 61% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță din concediul anual

În 2025, 27,5% din populația UE în vârstă de 16 ani sau peste nu își permitea o vacanță anuală de o săptămână în afara locuinței.

Această pondere a crescut cu 0,5% față de 2024, dar este semnificativ mai mică (cu 7,7 puncte procentuale) decât în ​​urmă cu un deceniu, în 2015.

Potrivit Eurostat, cele mai mari ponderi ale persoanelor care nu își permiteau o vacanță anuală de o săptămână au fost înregistrate în:

*România - 61,4%,

*Grecia - 46,6%,

*Bulgaria și Ungaria - ambele cu 39,1%.

În contrast, 10,6% dintre persoanele din Luxemburg, 12,4% din Suedia și 12,8% din Țările de Jos au declarat că nu își permit o vacanță de o săptămână în afara locuinței în 2025.

De altfel, potrivit unui sondaj INSCOP realizat la începutul lui iunie 2026, românii sunt tot mai cumpătați în privința achizițiilor și își gestionează mai strict bugetul. Doar puțin peste 20% afirmau că intenționează să economisească.

Datele publicate la nivel european reflectă discrepanțele dintre statele blocului comunitar privind puterea de cumpărare, nivelul de deprivare materială și bunăstarea gospodăriilor.

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Foto: DepositPhotos.com

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