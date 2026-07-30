Varga a scos banii! Anunțul patronului înainte de meciul decisiv cu Alashkert: „N-am fost niciodată muritori de foame”

CFR Cluj va disputa joi seara manșa retur contra formației armene Alashkert, în cadrul turului al doilea preliminar pentru calificarea în Conference League.

Neluțu Varga a anunțat că va achita din salariile restante la CFR Cluj / Foto: Sportul Clujean

CFR Cluj va disputa joi seara manșa retur contra formației armene Alashkert, în cadrul turului al doilea preliminar pentru calificarea în Conference League.

După ce echipa s-a confruntat cu mari probleme financiare în debutul acestui sezon, patronul echipei, Neluțu Varga, a anunțat că jucătorii vor primi un salariu vineri, a doua zi după meci, după care vor ajunge cu banii la zi săptămâna viitoare.

„Sunt bine, sănătos, toate bune. Mâine le dau la băieți un salariu, săptămâna viitoare plătim restanța și gata, suntem la zi! V-ați gândit vreodată că mor eu?

La afaceri poate să se întâmple azi sau poate să întârzie două zile, trei zile, o săptămână. Dar le-am rezolvat, le plătim. Nu suntem muritori de foame, n-am fost niciodată!, a spus Varga, potrivit Prima Sport.

Omul de afaceri a recunoscut că are mare încredere în jucătorii antrenați de Antonio Folha că se vor califica și a dat asigurări că lucrurile vor reveni la normalitate.

„Astăzi (joi n.red) am așteptări să batem, nici nu mă gândesc la altceva. Mă gândesc să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine și să ne concentrăm pe calificarea mai departe. Ei să-și vadă de fotbal, eu să-mi văd de plăți și gata.

Fiecare are atribuțiile lui la CFR. Fiecare trebuie să-și facă treaba bine pentru că atunci toate merg bine. A fost o perioadă mai grea, acum scăpăm de ea și intrăm într-un făgaș normal.

Nu vin la meci, nicio șansă. Sunt plecat. Dacă eram la Cluj, cu drag aș fi venit, dar sunt plecat să rezolv problemele.”, a spus Neluțu Varga.

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