„El e cel mai mare antrenor posibil!” Dan Petrescu a dat verdictul în cazul antrenorilor români

Dan Petrescu (58 de ani), liber de contract după despărțirea de CFR Cluj de anul trecut, a vorbit despre situația fotbalului din România.

Dan Petrescu, fost antrenor la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Dan Petrescu (58 de ani), liber de contract după despărțirea de CFR Cluj de anul trecut, a vorbit despre situația fotbalului din România.

După ce a depășit problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimul an, Petrescu a bifat și primele apariții publice. El a fost prezent în tribună la chiar primul meci din acest sezon, FC Voluntari – FC Botoșani, apoi a fost surprins la meciul FCSB-ului contra FC Argeș.

Petrescu spune că se simte bine și că este pregătit să revină în antrenorat chiar din acest sezon. Bursucul a discutat și despre echipa națională, condusă acum de pe bancă de Gică Hagi după decesul lui Mircea Lucescu.

Fostul fundaș dreapta crede că decizia Federației de a-l numi în funcție pe Hagi a fost excelentă întrucât el ar fi cel mai mare antrenor român din prezent.

„Avem cel mai bun antrenor posibil. E cel mai mare jucător din istoria României și mi-aș dori să ajungă și cel mai mare antrenor al României, adică să califice România și la EURO, și la Mondial.

Rămâne de văzut dacă și jucătorii îl vor ajuta pe Gică. M-am întâlnit cu el și la meciuri și e foarte optimist”, a spus Petrescu, într-un interviu pentru Sport.ro.

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