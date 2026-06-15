Cătălin Predoiu cere susținerea Guvernului Veștea și refacerea coaliției: „Soluția este un compromis politic rezonabil”

Soluția ieșirii din impasul politic actual este un compromis politic „rezonabil”: instalarea unui guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen-limită precis, iunie 2027, a declarat, luni, Cătălin Predoiu. Anunțul prim-vicepreședintelui PNL vine cu puțin timp înainte de ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal.

Cătălin Predoiu cere susținerea Guvernului Veștea și refacerea coaliției: „Soluția este un compromis politic rezonabil”|Foto: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a înregistrat, luni, o reacție publică pe pagina de Facebook cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea drept premier.

Liberalul vorbește despre un „compromis politic rezonabil”, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027. Astfel, Predoiu spune că „PNL se achită de sarcina scoaterii țării din criză”, fără să abdice de la deciziile luate, ci doar s-ar adapta la contextul prezent.

Predoiu cere susținerea Guvernului Veștea și refacerea coaliției: „Soluția este un compromis politic rezonabil”

„Cooperările externe esențiale sunt blocate, nu poți reprezenta interesele țării la nivelul JAI, al parteneriatelor guvernamentale și ministeriale și al diverselor formate de lucru cu un ministru demis sau interimar, investitorii locali sau străini au oprit planurile de investiții pentru că vor să vadă cât mai rapid un Guvern și un program de guvernare aprobate de Parlament, avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în țară, nu să iasă, nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă”, a scris, luni, Cătălin Predoiu, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Cătălin Predoiu – Facebook

Potrivit acestuia, într-un compromis politic „rezonabil” fiecare „lasă de la el” și toată lumea câștigă „câte puțin”.

„Un compromis politic rezonabil este cel în care nu compromiți principiul, așa cum spunea Corneliu Coposu, fiecare «lasă de la el» și toată lumea câștigă câte puțin. Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui Guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea Guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție”, a adăugat liderul PNL.

În opinia sa, astfel, „PNL se achită de sarcina scoaterii țării din criză și își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție, așa cum a decis” și nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă „cu urgență” un Guvern politic.

„Chiar așa și spune, textual, decizia luată de PNL acum câteva săptămâni: «în contextul politic actual», se merge în opoziție. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de Guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a mai transmis Cătălin Predoiu.

Biroul Politic Național al PNL se întrunește în ședință, luni, la ora 17:00, după ce prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan.

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