Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, întrevedere la București cu președintele României. Nicușor Dan: „I-am reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova”.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a fost primit, la Palatul Cotroceni, de președintele României, Nicușor Dan.

Premierul Repulicii Moldova, Vasile Tofan, primit la Palatul Controceni de președintele României, Nicușor Dan | Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, 30 iulie 2026, la Palatul Cotroceni, pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București, căruia i-a reconfirmat sprijinul „ferm” și „consecvent” al României pentru parcursului european al Chișinăului.

„M-am bucurat să îl primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu ocazia primei sale vizite externe de la preluarea mandatului. Am reafirmat caracterul privilegiat al relației dintre România și Republica Moldova și angajamentul nostru de a continua dezvoltarea proiectelor comune, în special în domeniile economic, energie și transporturi. Aceste proiecte contribuie la consolidarea rezilienței și prosperității ambelor state și a întregii regiuni”, a spus Nicușor Dan, joi, într-o postare pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan: Am reconfirmat sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la UE

El a salutat deschiderea primelor clustere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Am reconfirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și am salutat deschiderea primelor clustere de negociere”, a evidențiat președintele României.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe lângă sprijinul privind integrarea în UE, Nicușor Dan a subliniat și sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova în privința întăririi rezilienței și a securității.

„În acest context, un punct central al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate complexă din regiune, generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de consecințele acestuia asupra statelor din vecinătate”, a indicat sursa citată.

Cei doi oficiali au discutat și despre stadiul proiectelor bilaterale și despre modalitățile de accelerare a acestora, în special în domeniile transporturilor și energiei, esențiale pentru o mai bună interconectare a celor două maluri ale Prutului.

Președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Vasile Tofan au salutat semnarea recentă a acordului pentru construirea noului pod de la Ungheni care va face parte din viitoarea conexiune cu autostrada A8, precum și a contractului pentru lucrările la tronsonul 4 al acesteia din urmă.

Prim-ministrul Vasile Tofan a exprimat recunoștință pentru sprijinul constant și necondiționat oferit de România, a precizat Administrația Prezidențială.

„Bine ați venit în politică, mai întâi, iar apoi bine ați venit în România. România va rămâne un partener pentru dumneavoastră în orice fel de problemă și sunt sigur că o să colaborăm foarte bine'', i-a spus președintele României premierului din Republica Moldova, în momentul întâlnirii.

Prim-ministrul R. Moldova, Vasile Tofan: „Suntem într-o zonă vulnerabilă”

Tofan a spus că simte că „revine acasă” și a mulțumit României pentru rolul pe care îl are în ceea ce privește securitatea din regiune.

„Trebuie să spun din start că revin acasă, sunt român, am toată intenția să contribui la fortificarea acestei relații strategice, dar, în primul rând, frățești între țările noastre. Vă mulțumesc pentru exportul de securitate pe care îl faceți. Suntem într-o zonă vulnerabilă, o știți, și aveți toată susținerea noastră și respectul nostru pentru maniera eficientă în care doborâți dronele și vreau foarte mult să vă mulțumesc pentru ce faceți în suportul Moldovei. Nu am fi unde suntem fără ajutorul vostru”, a afirmat șeful Guvernului de la Chișinău.

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