Diana Șoșoacă, dusă la spital în urma unui accident rutier (surse)

Europarlamentara Diana Șoșoacă ar fi fost transportată la spital în urma unui accident rutier petrecut în București.

Diana Șoșoacă, transportată la spital în urma unui accident rutier (surse) | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O persoană a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital, în urma unui accident produs, joi, 30 iulie 2026, între două autovehicule pe bulevardul Iuliu Maniu, informează Brigada Rutieră a Poliției Capitalei.

Diana Șoșoacă, transportată la spital în urma unui accident rutier

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres.ro că persoana dusă la spital ar fi senatoarea Diana Șoșoacă, pasager într-unul din autovehiculele implicate.

Accidentul ar fi avut avut loc la ora 14.35, când Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la evenimentul rutier.

„Din informațiile preliminare, conducătorul unui autovehicul, în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani. (...) În urma accidentului, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital”, informează Brigada Rutieră.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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